Laat je avatar Prada dragen

Het is echt mogelijk: je avatar een outfit te geven van bijvoorbeeld Prada of Balenciaga. Maar waarom zou je dat doen?

Je avatar is een leuke manier om je online aanwezigheid te laten zien. Dat gaat alleen maar toenemen als de metaverse er is. Ja, we schrijven er veel over maar de metaverse is er nog helemaal niet. Toch heeft Mark Zuckerberg al een plan om gebruikers designermode te verkopen voor hun metaverse avatars.

Prada op je avatar

Meta heeft aangekondigd dat het een Avatars Store opent waar gebruikers outfits voor hun avatars kunnen kopen op Facebook, Instagram en Messenger. Het is dus net zoals in het echte leven een statussymbool. De nieuw outfits komen van Balenciaga, Prada en Thom Browne. Meta verwacht dat er snel nog meer merken zullen volgen.

Zuckerberg en Eva Chen, Meta’s VP of Fashion Partnerships, kondigden de nieuwe winkel aan op een Instagram Live die ze beschreven als de ‘eerste live avatar-modeshow’. Het “modeshow” -gedeelte bestond uit Chen die papieren tekeningen omhoog hield van Zuckerbergs avatar die steeds metaverse-ready, outfits droeg. “Ik denk dat de enige vraag is of ik cool genoeg ben om dat te dragen”, vroeg Zuckerberg op een gegeven moment na het zien van een in Balenciaga geklede Zuck-atar. ” Die vraag kwam bij ons ook gelijk naar boven. Gelukkig waren er ook andere outfits te zien, zoals een motorpak.

Kost geld

Een dergelijke kek outfitje voor je avatar is natuurlijk niet gratis. Waarom mensen hiervoor willen betalen, dat is de vraag. Chen wees erop dat het veel gemakkelijker zal zijn om bijvoorbeeld een oversized Balenciaga-hoodie in de metaverse te bemachtigen dan in het echte leven. Het zal ook goedkoper zijn, met prijzen in de Avatars Store die variëren van $ 2,99 tot $ 8,99 “om te beginnen”, aldus het bedrijf.