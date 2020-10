Lachen: GTA Online troll fopt slachtoffers als valet (video) - Apparata

Deze klassieke GTA Online troll zou zo uit Ocean’s Eleven kunnen komen..

De multiplayer van Grand Theft Auto V, GTA Online, is enerzijds een razend populaire MMO vol criminele activiteiten. Aan de andere kant kun je de online game zien als een speelplaats voor rollenspelers. Zo ook LuxLie666, die (zoals zijn naam al doet vermoeden) een duivelse streek met nietsvermoedende casinobezoekers uithaalt.

GTA Online troll

Het razend populaire GTA Online werd vorig jaar nog populairder door de toevoeging van het Diamond Casino. Daar konden spelers naar lieve lust gokken en hun geld uitgeven aan een peperduur luxe leven. Maar GTA Online speler LuxLie666 pakte nietsvermoedende spelers nog voordat ze terecht konden in het casino. Hij deed zich voor als NPC valet maar had een kleine verrassing in petto.

Spelers die een bezoekje aan het casino komen brengen, zetten hun auto doorgaans voor het resort neer. Een computergestuurde valet kan de auto voor VIP’s vervolgens netjes in de garage stallen. Maar deze welbekende GTA Online troll maakt daar goed misbruik van.

Een troll kan namelijk in GTA Online een valet-pakje vrijspelen waarna hij onherkenbaar is als menselijke speler. Tenminste, dan moet je wel de Ghost Organization aan zetten zodat je onzichtbaar bent op de radar van spelers.

Het onderstaande filmpje van een andere GTA Online troll past de prank ook in de praktijk toe.

En laten we eerlijk wezen, spelers die denken rustig hun voertuig te parkeren om vervolgens omver geblazen te worden door wat ze dachten dat een NPC was, is best wel grappig! Helaas is het in-game niet mogelijk om andermans auto te stelen. Dan was de troll wat bij betreft perfect geweest; een NPC valet die er bij nader inzien keihard vandoor gaat met jouw auto!

