Heftig: Pro Skater gebruikt Lamborghini als ramp [video] - Apparata

Bizar maar waar, de eigenaar van de customized Lamborghini Huracán ging akkoord.

Een Lamborghini Huracán is niet voor iedereen weggelegd. Alex Choi is een van de mensen die wel zo’n bolide heeft. De YouTuber, de bekend staat om zijn verzameling exclusieve auto’s heeft zijn Lamborghini ook nog eens laten customizen. Daarmee schiet het toch al forse prijskaartje nog verder de lucht in. Wie verwacht dat hij dit pronkstuk in de garage zet en heel voorzichtig behandelt zit er goed naast.

Lamborghini Huracán wordt een mobiele flatbar

Als onderdeel van de customisation bestelde Choi namelijk een complete kooiconstructie, de zogenoemde ‘Monkey Bar’. Professioneel skater Nyjah Huston had daar wel wat inspiratie van gekregen. De spectaculaire beelden delen we natuurlijk graag.

Overigens heeft deze auto al een heel verleden.

Deze Lamborghini Huracán heeft al heel wat meegemaakt

Deze auto was overigens al eerder een hit op internet. Toen niet vanwege de stunts, maar vanwege een spectaculair ongeluk. Hier zien we hoe de bolide opnieuw is opgebouwd na de problemen met de turbo.

Gelukkig gaat alles weer volgens plan en weet Nyjah Huston de auto creatief te gebruiken. Kan jij deze stunt binnenkort ook uitvoeren?

Kan jij net zo stunten als Nyjah Huston?

Uiteraard laat Choi niet iedereen over zijn Lamborghini Huracán skateboarden, maar je kan wellicht toch een beetje stunten zoals Nyjah Huston. Hij is namelijk een van de skaters die ook opgenomen is in de nieuwste Tony Hawk Pro Skater games.

Afbeelding: Lamborghini