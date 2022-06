Langer leven door koffie te drinken

Een fabeltje of de waarheid? Een nieuwe studie suggereert dat koffie je leven kan verlengen.

De ene keer lees je weer dat koffie drinken slecht voor je is, dan weer goed. Er is weer een nieuwe studie uitgevoerd dat bevestigt dat het toch niet heel slecht is. Nieuw onderzoek vond een verband tussen regelmatige koffieconsumptie en een verminderd risico op overlijden. Hoewel de bevindingen de laatste zijn om te suggereren dat koffie prima te drinken is, zijn ze niet per se een sterk bewijs dat je dagelijkse kopje pleur levensreddend is.

Koffie drinken en langer leven

De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de Southern Medical University in China en werd gepubliceerd in de Annals of Internal Medicine. Het keek naar gegevens van de UK Biobank, een langlopend onderzoeksproject dat de gezondheid van inwoners van het VK volgt. Als onderdeel van het project hebben mensen hun voedingsgewoonten gedetailleerd, inclusief hun koffieconsumptie. Daar kwam een verrassende conclusie uit.

Wat bleek? In vergelijking met mensen die niet meldden dat ze koffie dronken, ontdekten de onderzoekers dat mensen die koffie dronken minder kans hadden om te overlijden door welke oorzaak dan ook gedurende een follow-upperiode van zeven jaar. Gemiddeld gaat het onderzoek uit van 4,5 bakjes koffie per dag. Dit patroon bleef waar nadat rekening werd gehouden met andere factoren, zoals iemands levensstijl, en zelfs wanneer mensen meldden dat ze met suiker gezoete koffie dronken.

Matige consumptie

Drink niet gelijk een liter koffie in de ochtend, maar doe het met mate. “Matige consumptie van ongezoete en met suiker gezoete koffie was geassocieerd met een lager risico op overlijden”, schreven de auteurs van het onderzoek. Toch een aantekening: er is niet per se causaal verband. Koffiedrinkende mensen kunnen anders zijn dan mensen die zich opzettelijk onthouden. Ze hebben bijvoorbeeld de neiging om meer te bewegen of gezonder te eten. Wetenschappers proberen zich wel aan te passen voor dit soort factoren, maar het is vaak niet mogelijk om dit soort ruis volledig uit de gegevens te verwijderen.