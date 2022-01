Langzaamste Bugatti heeft nog geen 1 pk!

Het merk dat normaal gesproken auto’s met meer dan 1.000 pk produceert heeft nu een Bugatti scooter uitgebracht met minder dan 1 pk.

Opvallend nieuws. Een Bugatti met minder dan 1 pk, dat kan natuurlijk geen auto zijn. Is het ook niet, want we hebben het over een scooter. Bugatti heeft het product bedacht in samenwerking met Bytech uit New York. Het luxemerk Bugatti plakt tegenwoordig overal haar branding op wat los en vast zit. Van scheermessen tot, in dit geval, een Bugatti scooter.

De scooter heeft een topsnelheid van 28 km/u. Het ding kent meerdere standen. Economy, met een gelimiteerde topsnelheid van 14 km/u. City, met een topsnelheid van 20 km/u en Sport met dus die eerder benoemde top van 28 km/u. Het is niet voor niets een in Amerika bedacht product. Onder andere hier in Nederland heb je met irritante wetgeving te maken. Je mag niet zomaar rijden op een elektrische scooter zonder kentekenplaat en verzekering bijvoorbeeld.

De Bugatti scooter is blauw van kleur, French Racing Blue uiteraard, en de batterij kan in ongeveer vier uur worden opgeladen. Deze tweewieler is uitgerust met een 0.36 kWh grote batterij en het rijbereik bedraagt 35 kilometer. Mede dankzij magnesium weegt de scooter 16 kg en het ding is inklapbaar.

In de Verenigde Staten zal de Bugatti Bytech scooter verkocht worden. Een prijs is nog niet bekend.