Lego Mario omgebouwd tot een werkende controller! - Apparata

Iemand is erin geslaagd om een Lego Mario om te toveren tot een controller voor Super Mario Bros.

Eerder deze zomer kondigde Lego en Nintendo een pakket aan die je kunt kopen. Een fan heeft dit pakket in huis gehaald, maar er vervolgens iets bijzonders mee gedaan. De knappe kop is erin geslaagd om een controller te maken van het Lego Mario figuurtje.

De controller werkt met Super Mario Bros. Via een emulator wordt het spel uit 1985 voor de NES gespeeld. Alle zaken die je nodig hebt om de game te kunnen spelen werken met de controller, het is facscinerend.

Lego en Nintendo hebben zelf met dit figuurtje een voorzet gegeven voor een Mario controller. Zo komt het stukje Lego met een Bluetooth chip, een accelerometer en een gyroscoop. Het enige wat nog nodig is, is een handige harry die deze hardware gebruikt voor zelfverzonnen doeleinden. In dit geval er een controller van maken voor Super Mario Bros.

Deze handige nerd heet r1ckp op Twitter en omschrijft zichzelf als een hardware hacker. Het hele project nam slechts vier uur van zijn tijd in beslag. Geen zorgen, Rick is niet van plan dit grappige resultaat voor zichzelf te houden. Hij is van plan de code te delen met de rest van de wereld. Als je handig genoeg bent kun je ook zelf een controller maken van Lego Mario. Check de video hierboven om de Lego controller in combinatie met Super Mario Bros in actie te zien.