LG Gram laptop nog geen 11 mm dik

De highend LG Gram laptop trekt de aandacht van gamers. Niet alleen vanwege de extreme platheid, maar ook vanwege het opvallende uiterlijk.

LG pakt uit met twee eigenzinnige modellen

Meestal moet je computerprestaties inruilen voor een lichter gewicht, als het om een laptop gaat. Met de LG Gram laptop modellen doorbreekt LG deze trend, zij het wel tegen hogere kosten.

LG, de grote Koreaanse aartsrivaal van Samsung, staat bekend om haar eigenzinnige, out of de box technische ontwerpen. Ook de laptops van de LG Gram laptop modellen zijn hierop geen uitzondering.

LG Gram UltraSlim, laptop zo dik als een smartphone

Het wat meer serieuze LG Gram UltraSlim model kan wedijveren met de smartphone wat betreft de dikte (eat that, aartsrivaal Samsung, zullen ze bij LG denken). Met slechts 11 mm dikte en ook een laag gewicht, van rond de 998 gram, lijkt LG het perfecte antwoord gevonden te hebben op de behoeften van zakenreizigers, digital nomads en gamers.

Want waar ze ook zijn, kunnen ze met de LG Gram UltraSlim een optimale werk en game-ervaring ondergaan zonder dat ze daarvoor over de bagagelimiet heen gaan. De schermresolutie is heel behoorlijk met 1920 x 1080 op een oled scherm.

LG Gram Style, vooral mooi

Neem je genoegen met een iets grotere dikte, maar wil je geen enkel compromis sluiten wat betreft uiterlijk en gebruikservaring? Ga dan voor de LG Gram Style. Deze zijn een paar millimeters dikker en voor de kleinste uitvoering een gram zwaarder, maar dat maken ze goed met een langere bedrijfsduur. Dit wegens de grotere accu van 100 wattuur.

De grootste aantrekkingskracht van de LG Gram Style zit hem in het spectaculaire uiterlijk. De behuizing is van glas, wat de laptop wat kunstzinnige en sjieker maakt dan de metalen LG Gram Ultraslim. Het zorgt ook voor een uniek kleurenspel, afhankelijk van de stand van het licht, wat volgens sommigen dit de mooiste laptop van 2023 maakt. Bekijk de video onderaan dit artikel voor een indruk.

Ook is de resolutie van het beeldscherm wat hoger (3200 x 2000). Het prachtige, heldere oled beeldscherm geeft een gestoken scherp beeld. Vooral gamers en grafisch ontwerpers zullen blij zijn met deze portable laptop.

LG heeft zijn naam wat betreft eigenzinnige producten met onverwachte features hooggehouden.

Technische specificaties

Het voornaamste verschil tussen de twee laptoplijnen is de vormfactor. Het inwendige is identiek, afgezien van de grotere batterij in de LG Gram Style. En de hogere resolutie van het scherm, natuurlijk. In beide laptops zitten 16 GB aan geheugen, een SSD van 512 GB, uit te breiden tot twee terabyte, twee USB-C poorten om er accessoires in te prikken.

Verder een 16:9 beeldscherm en een Intel Core i5 tot i7 processor. Intel®’s 13th Gen Raptor Lake chip met Performance Cores (P-Cores) is state of the art. De Style is zowel in een 14 inch als een 16 inch variant leverbaar, de UltraSlim alleen in een 15.6 inch variant.

De precieze specs vind je in het LG persbericht.

Wanneer zijn deze laptops te koop?

LG zal beginnen met de wereldwijde verkoop van de LG Gram Style en de UltraSlim in februari 2023, in Korea. Het is nog niet bekend wanneer de levering in Nederland precies zal beginnen, maar dat zal waarschijnlijk in februari of niet al te lang daarna zijn.