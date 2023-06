Maak kennis met de top 3 e-bikes met derailleur 

Een derailleursysteem op je fiets, misschien heb je er wel eens van gehoord, maar de kans is groot dat je je afvraagt wat het is en hoe werkt. Het systeem bestaat uit een aantal tandwielen bij de trappers en bij het achterwiel. Het grote voordeel is dat je meerdere versnellingsopties hebt en het schakelen ervan fijner verloopt. Meestal zie je een derailleur op een mountainbike of racefiets.

Wat zijn onze 3 favoriete e-bikes met derailleur systeem? Wat zijn de voordelen zijn en wat is nu het verschil met een naafsysteem? Je leest de antwoorden op van de genoemde vragen in dit artikel.

De top 3 e-bikes met derailleur systeem

E-bikes die beschikken over het derailleur systeem ervaren het minste weerstand, wat betekent dat je fiets weinig gewicht heeft. Zeker als je dit vergelijkt met een versnellingsnaaf. Het belangrijkste voordeel van een elektrische fiets met derailleurversnellingen is dat je vaak meer afstand kunt afleggen met een volgeladen accu. Wil je zelf een e-bike aanschaffen met dit type versnelling? Bekijk dan hieronder onze top 3.

#1 Gazelle Medeo T9 HMB 2023

Met deze mooie moderne Medeo T9 HMB 2023 van het bekende en betrouwbare merk Gazelle, is heel veel mogelijk. Ondanks dat dit model behoort tot de categorie elektrische stadfiets, heb je wel een sportieve zithouding. Dankzij de fijne en brede banden kan je makkelijk snelheid maken als je bijvoorbeeld je weg wilt vervolgen bij een stoplicht.

De motortechniek betreft een Bosch Performance middenmotor, met in totaal een kracht van 65 Nm. Schaf je de standaard uitvoering aan? Dan beschikt je e-bike over een capaciteit van 400 Wh. Dit komt neer op een maximale actieradius van 50 tot 90 kilometer. Liever langere afstanden leggen met een volgeladen accu? Dan is het mogelijk om tegen een meerprijs de accu te laten upgraden.

De belangrijkste eigenschappen van deze Gazelle met derailleur systeem op een rij:

Locatie motor Midden Motor techniek Bosch Performance Remmen Hydraulische schijfremmen Kracht motor 65 Nm Actieradius 50 – 90 kilometer (upgrade mogelijk) Aantal versnellingen 9 Aantal trapondersteuningen 4

#2 Cube Kathmandu Hybrid One 750 2023

Deze Kathmandu Hybrid One 750 2023 van het Duitse fietsenmerk Cube is perfect als je een moderne, sportieve en luxe e-bike zoekt. De brede banden zorgen voor een comfortabele en stabiele fietstocht. Dankzij de krachtige Bosch Performance CX motor, fiets jij overal naartoe zonder moeite. Met deze elektrische fiets inclusief derailleurversnelling fiets je zo een stevige heuvel over.

Bij de standaard uitvoering van dit model beschikt je elektrische fiets over een accu capaciteit van 750 Wh. Dit komt neer op een gemiddelde actieradius van 80 tot maximaal 130 kilometer. De exacte afstand hangt onder andere af van de weersomstandigheden en de hoeveelheid trapondersteuning die je wilt ontvangen.

Bekijk hieronder de belangrijkste eigenschappen van dit krachtige Cube model:

Locatie motor Midden Motor techniek Bosch Performance CX BES3 Remmen Hydraulische schijfremmen Kracht motor 85 Nm Actieradius 80 – 130 kilometer Aantal versnellingen 10 Aantal trapondersteuningen 4

#3 Koga Vectro s20 2023

Met deze Vectro s20 2023 kan je een hoop plezier ervaren voor ritjes naar je werk of bijvoorbeeld door de mooie natuur. Alle nieuwe (elektrische) fietsen van dit merk worden intensief getest onder echte gebruiksomstandigheden. Zo ben je ervan verzekerd dat je e-bike zo min mogelijk kans heeft op gebreken.

De motortechniek van dit model betreft de Shimano STEPS EP600, met een kracht van 85 Nm. In totaal zijn er 11 verschillende versnellingen. Schaf je dit model aan, dan zit hier een standaard accu capaciteit bij van 500 Wh. Dit komt neer op zo’n 80 tot 150 kilometer die je af kunt leggen met een volgeladen accu. Eventueel is het mogelijk om de accu te laten upgraden naar maximaal 170 kilometer.

Locatie motor Midden Motor techniek Shimano STEPS EP600 Remmen Hydraulische schijfremmen Kracht motor 85 Nm Actieradius 80 – 150 kilometer Aantal versnellingen 11 Aantal trapondersteuningen 3

Het verschil tussen een naafsysteem en het derailleursysteem

Het eerste verschil tussen een naaf- en derailleursysteem is dat je bij het naafsysteem maar 7 of acht versnellingen heb. Bij het derailleursysteem heb je meestal wel 27 verschillende versnelling. Ook kan je bij het derailleursysteem schakelen terwijl, je kracht blijft zetten. Bij het naafsysteem kun je het beste schakelen als je even stopt met trappen.

Voor- en nadelen derailleur systeem

Bij het derailleursysteem profiteer je van de voordelen, maar heb je ook te maken met een paar nadelen. Wat deze zijn zullen wij hier uitleggen, om te beginnen met de voordelen:

Lichte gewicht: Met het lichte gewicht kom je sneller vanuit stilstand naar de gewenste snelheid

Meer versnellingen: dit is vooral fijn bij het fietsen in heuvelachtige gebieden

Minder weerstand: Je trapt gemakkelijker waardoor je eenvoudig eenzelfde snelheid kunt behouden

Altijd schakelen: Bij het derailleursysteem is het ook mogelijk om te schakelen wanneer je aan het trappen bent

Naast de voordelen, zijn er ook 2 nadelen:

Onderhoud: Dit systeem heeft meer onderhoud nodig, als je handig bent kan je dit zelf doen.

Kosten: Doordat dit systeem meer onderhoud nodig heeft, kan je rekenen op extra kosten. Tenzij je het onderhoud zelf kunt doen.

Wil je zelf een e-bike met derailleursysteem ervaren? Maak geheel vrijblijvend en volledig kosteloos een afspraak voor een proefrit bij één van de fysieke winkels van Fietsvoordeelshop.nl, bij jou in de buurt!