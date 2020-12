Apple verrast met 2 versies nieuwe Mac Pro - Apparata

De Mac Pro gaat volgens de laatste berichten in 2 etappes op de schop.

Het is op een paar dagen na precies een jaar geleden dat Apple haar laatste Mac Pro lanceerde. Het ontwerp werd direct op de hak genomen en het bleef stiller dan verwacht. Inmiddels blijkt Apple aan een opvolger te werken en dat belooft een fikse verandering te worden.

Mac Pro krijgt een verbeterde M1 chip

Apple plant om de veranderingen aan de Mac Pro in twee fases door te voeren. Allereerst is men bezig met updates aan de M1-processor die in november gereleased werd. De opvolgers van deze M1-chip worden in 2021 verwacht. Een van deze opvolgers zorgt ervoor dat je een 32 core processor tot je beschikking hebt en die chip wordt in de bestaande Mac Pro ingebracht. Deze versie met upgrade verwacht men in 2021. Op basis van deze nieuwe versie heeft men ook besloten door te ontwikkelen.

Mac Pro wordt gehalveerd

De vorige Mac Pro werd vanwege het ontwerp al snel vergeleken met een enorme kaasschaaf. Die vergelijking kunnen we nuanceren. Het nieuwe model, dat dan dus voorzien zal zijn van een 32 core processor, gaat op de schop. Dit betekent in ieder geval dat het formaat gehalveerd zal worden. Over de verdere plannen met het nieuwe model voor 2022 is nog niet veel bekend. Wel werkt Apple aan een nieuwe grafische processor. De verwachting is dat de tegen die tijd, uiteraard tegen meerprijs een 64-core en zelfs 128-core kan bieden. Ook deze zou voor bij de nieuwste versie worden ingebouwd. Zoals gebruikelijk weigerde Apple een officiële reactie, maar de plannen worden bevestigd door meerdere betrouwbare bronnen.

Een buitenkansje?

Een van de kritiekpunten op de huidige Mac Pro was dat deze, zeker als je voor extra opties kiest, erg duur kan zijn. Inmiddels is het apparaat ook in het refurbished programma opgenomen, dus zou je daar een goedkopere slag kunnen slaan. Tot slot krijgt ‘het vorige model’ altijd een verlaagde prijs als er een nieuw model op de markt zou komen. Nu we snel twee nieuwe versies tegemoet kunnen zien zouden de huidige versie en de versie met update van 2021 wel eens sneller in prijs kunnen dalen da je normaal gesproken van Apple-producten zou verwachten. Wellicht een buitenkansje als je een nieuwe Mac Pro overweegt en ook een flinke kaas wilt kunnen schaven?

Bron: Bloomberg