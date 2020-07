MediaMarkt verkocht iMac voor 2 euro

Door een fout kon je bij de MediaMarkt een iMac voor maar een paar euro kopen.

Normaal gesproken betaal je voor een goede aangeklede iMac zeker 2.000 euro. Bij de MediaMarkt waren ze wel heel gul toen je zo’n zelfde iMac voor iets meer dan 2 euro kon kopen. Dit was dan ook geen geweldige aanbieding, maar een fout in de webshop van het bedrijf.

De fout was snel gefixt, maar desalniettemin waren er een paar klanten die inderdaad een iMac online hadden besteld bij de MediaMarkt voor een paar euro. MediaMarkt heeft contact opgenomen met de klanten om de bestelling terug te draaien. Een groot deel van de klanten geeft netjes gehoor aan de oproep. Er zitten echter ook klanten tussen die weigeren de iMac aan de MediaMarkt terug te geven. Het bedrijf dreigt stappen te ondernemen als deze klanten geen oproep geven aan de eis van het bedrijf.

Of MediaMarkt het recht heeft om de computers terug te vragen is nog maar de vraag. Zeker bij mensen waar de computer al geleverd is zal het een lastig verhaal worden. De bestelling is immers al afgehandeld. Dit zal vermoedelijk nog een staartje krijgen in een rechtbank, mocht het zover komen. (via Omroep Brabant)