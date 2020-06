Apple iMac krijgt gloednieuw design (gelekt)

Foto @Apple

Voor het aankomende WWDC gaat Apple naar verluidt een nieuw Apple iMac design aankondigen. Eindelijk minder rand!

Apple gaat naar verluidt eind deze maand een gloednieuwe iMac alles-in-één computer aankondigen. Het zou in dit geval gaan om een nieuwe design. Want laten we wel wezen; hoe indrukwekkend de technologie ook is, dit soort monitoren zijn verleden tijd. De iMac (2020) moet volgens de lekker een modern staaltje design worden.

Apple iMac met dunne randen

Volgens lekker Sonny Dickinson gaat Apple tijdens hun aankomende developer conferentie, de WWDC, een nieuwe iMac aankondigen. Hij beschrijft die iMac als een apparaat met ‘iPad Pro design languague’. De ‘Pro-achtige randen’ maken dat statement duidelijker; de iMac moet dunne schermranden krijgen.

New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion drive — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 9, 2020

Verder speculeert hij over de overstap van Intel naar Apple’s eigen ARM-chips. Dat werd kort daarvoor inderdaad in dit artikel ook al gesuggereerd.

Overigens conflicteert deze lek een beetje met eerdere geruchten die zeiden dat er een eventuele notch naar de iMac zou komen. Nu kun je natuurlijk dunne randen met een notch hebben, maar een beetje fatsoenlijke webcam kost doorgaans redelijk wat ruimte. Hoe tof zou het dan zijn als Apple met de eerste punch-hole PC zou komen?!

Gedateerd design

Het is hoe dan ook een welkome verandering als Apple het design van de peperdure iMac omgooit. Hoewel niet helemaal een eerlijke vergelijking, heeft de gemiddelde monitor al jaren geen grote onderkin meer. Ik weet het, er zit een hele computer in de iMac verwerkt, maar toch, het design is niet wat je van Apple gewend bent.

Overigens is de transitie naar dunnere randen ook helemaal niet zo verrassend in retrospectief. Eerder kwam Apple al met een losstaande monitor in de vorm van de Apple Pro Dispaly XDR (foto). En ja, losstaand geldt zowel letterlijk als figuurlijk want de standaard die nodig was om het ding neer te zetten moet apart aangeschaft worden voor €1000+. Hoe dan ook, dat is vermoedelijk het design wat we mogen verwachten tijdens het aankomende WWDC. Dit futuristische design moeten we voorlopig maar even vergeten.