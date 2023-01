Meer details bekend over de Apple mixed-reality headset

Apple is, net als enkele andere tech-giganten, druk bezig met een augmented reality bril. Of liever gezegd, met mixed reality (MR). Volgens Apple is dit de toekomst.

AI impressie van een Apple VR bril, door de auteur voorzien van Apple logo

Apple mixed-reality headset toch niet ‘dood’

Tijdens de laatste WWDC, een Apple evenement voor ontwikkelaars binnen de Apple omgeving in juni 2022, was het muisstil over deze bril. Dit, terwijl tech goeroes hadden voorspeld dat Apple met mededelingen zal komen. Is het project dan een stille dood gestorven? Nee, er zijn wel degelijk aanwijzingen dat Apple in alle stilte aan het doorontwikkelen is.

Zo ontdekte de tech-journalist Mike Gurman in de bètaversie van iOS 16, dat de broncode volstond met allerlei verwijzingen naar een mixed reality bril. Dat wijst erop dat Apple in alle stilte (bepaald niet karakteristiek voor Apple), wel degelijk bezig is met het doorontwikkelen van de bril en deze in het operating system wil gaan verwerken.

Op dit moment is de bèta 3 versie van iOS 16 onder testgebruikers uitgerold. Maar er is, behalve in het operating system, nog geen lancering geweest van de MR-bril. Waarschijnlijk wil Apple voorkomen dat de bril net zo’n deceptie wordt als de Metaverse van het voormalige Facebook (nu Meta) en het zekere voor het onzekere nemen.

Wat is er ondertussen bekend?

Allereerst, de datum. Door de corona perikelen in China zal de oorspronkelijk geplande lanceringsdatum van begin 2023 niet gehaald worden. Waarnemers, zoals Ming-Chi Kuo denken daarom dat waarschijnlijk het tweede kwartaal van 2023 de bril aangekondigd wordt, en dan ook de productie gaat starten.

2-4 weken na de aankondiging zullen geïnteresseerde ontwikkelaars een ontwikkelpakket kunnen bestellen. Dan zullen ook de productielijnen opgestart worden, zodat bij de officiële lancering, waarschijnlijk flink in de tweede helft van 2023, de brillen snel uitgeleverd kunnen worden.

Goedkopere en duurdere variant

Oorspronkelijk dachten waarnemers dat de brillen een voor rijkere consumenten betaalbare prijs van € 1000 zouden krijgen. Volgens nieuwe geruchten zal de prijs flink wat hoger worden, rond de € 3000. Dat maakt het vooral interessant voor de industrie, maar bijvoorbeeld ook de Microsoft Hololens zich op richt. Het goede nieuws voor onze consumenten is dat Apple het daar niet bij zal laten.

Apple heeft enkele merken geregistreerd met het woord “reality” erin verwerkt, zoals Apple Reality Pro, Reality One en Reality Processor. Gurman denkt daarom dat de brillen onder deze naam zullen worden uitgebracht. Deze duurste bril zal dan de Pro versie zijn. Deze Pro versie wordt dan dit jaar uitgebracht. De goedkopere versies in 2024 en 2025.

iOS 16 is al voorbereid op de komst van een Apple VR bril.

Vijftien camera’s

Er komen ook twee goedkopere brillen: een uitgeklede versie van de Pro, de (vermoedt Gurman) Reality One en eentje speciaal voor augmented reality, de Reality Processor. Voor deze hoge bedragen krijg je dan wel behoorlijk wat hardware.

Zo zullen er waarschijnlijk 12-15 camera’s aan de bril worden bevestigd, waarvan eentje om de omgeving mee waar te nemen en zes voor “innovatieve biometrische functies”, vermoedt Kuo. Zo zal het mogelijk worden met behulp van een irisscan af te rekenen. En natuurlijk nemen de camera’s je handbewegingen waar dat deze in de virtuele wereld verwerkt kunnen worden.

Met behulp van deze camera’s en de krachtige hardware komt er een beeld van rond de 4000 x 4000 pixels. Dit zou baanbrekend zijn. Het kost natuurlijk heel veel rekenwerk, wat Apple mogelijk wil gaan doen met haar krachtige M2 chip. Deze zeer zuinige chip is geknipt voor dit werkje. Wat het precies gaat worden weten we niet, maar zo langzamerhand wordt dankzij bijvoorbeeld dit lek wel steeds meer duidelijk.