Meer Nederlandse 5G zendmasten in brand na corona-complot

Yup, het bleef er niet bij ééntje. Zou nu langzaam maar zeker het coronavirus verslagen worden door deze vigilantes?





Vorige week dachten we dat het niet veel gekker zou worden; complotdenkers hadden een 5G zendmast in Brabant in brand gestoken omdat deze zou bijdragen aan corona. Nu blijkt dat de stupiditeit van de aluminiumfolie-hoedjesdragers nog betrouwbaarder is dan het 5G netwerk zelf.

Ondertussen zijn meerdere 5G zendmaster in Nederland beschadigd of in vlammen opgegaan. Onder andere RTL Nieuws meldt dat er meerdere branden bij zendmasten in Nederland zijn gemeld. Allemaal hebben ze één ding gemeen: de brandsporen beginnen aan de buitenkant van een kastje. Hierdoor is kortsluiting in principe uit te sluiten, want dan zouden de sporen binnen in het kastje beginnen.

Ook in Tilburg is na onder andere Oudenbosch, Liessel, Beesd, Rotterdam, Veldhoven en Nuenen een 5G zendmast in de hens gegaan. En als Tilburger en geboren Brabander wil ik toch even mijn excuses aanbieden. Het is wel een beetje gênant dat 5 van de 7 corona-branden in Brabant waren. Niet heel gek overigens, gezien het feit dat deze provincie het hardst is getroffen door het virus.

#Tilburg #Centaurusweg Een voorbijganger meldde zaterdagavond om 19.30 uur dat er sporen waren van een brandje bij een kast van een zendmast. Brand was al uit Vandaag was daar forensisch onderzoek vanwege soortgelijke zaken in het land. Iets gezien bel 0900-8844 of MMA 0800-7000. — Politie Tilburg eo (@Politie_Tilburg) April 12, 2020

Maar zelfs al staat onze provincie onder druk door het virus, dan nog is de link tussen 5G en gezondheidsrisico’s absurd, laat staan dat de nieuwe cellulaire technologie zou bijdragen aan de verspreiding van het virus. Geen zorgen dus en laat alsjeblieft de lokale 5G zendmast met rust!