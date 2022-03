Megahuis nu echt verkocht voor een enorm bedrag

Het is gelukt! Het megahuis in Los Angeles is verkocht voor een bedrag waar je stijl van achterover slaat.

We schreven er al eerder over: ‘The One’, een huis in Amerika, dat maar niet verkocht werd. Misschien lag het aan het prijskaartje. Het stond ooit gepland voor $ 500 miljoen door ontwikkelaar Nile Niami en is nu officieel op een veiling verkocht voor $ 141 miljoen. Ietsje minder dus, maar nog steeds heel veel geld.

Megahuis verkocht voor enorm bedrag

Onlangs werd onthuld dat de koper Richard Saghian, CEO van het fashion merk Fashion Nova, is. Hij heeft $ 126 miljoen betaald voor het optrekje plus een veilingpremie van $ 15 miljoen. Als hoogste bieder kreeg hij een behoorlijke deal, aangezien het huis op een veiling stond voor $ 295 miljoen, maar zonder ‘reserve’. Dus het huis gaat altijd weg voor het hoogste bedrag.

Een van de ‘listingagents’ Aaron Kirman van Aaron Kirman Group bij Compass vertelt Forbes dat ze het huis aan meer dan 40 miljardairs van over de hele wereld hebben laten zien, maar toen het tijd was om deel te nemen aan de veiling, namen slechts vijf bieders deel.

Doel niet gehaald

“Ons doel was om meer dan $ 200 miljoen binnen te halen”, zegt Kirman. “De marketingcampagne die we deden was geweldig. De meeste rijke mensen op dit niveau willen alleen hun tandenborstel meenemen. Meestal kopen ze deze huizen zelfs met kunst, meubels en auto’s. Iedereen hield van het idee en de mogelijkheid van het huis, maar ik denk dat de meerderheid van de mensen het proces om het certificaat van bewoning te krijgen niet wilde doorlopen.’

Als het zou worden geveild voor de prijs van $ 295 miljoen, zou het het duurste huis zijn geweest dat ooit in de VS is verkocht. Dat is dus niet gelukt.