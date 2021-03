Met de nieuwe Call of Duty knallen we terug in de tijd - Apparata

@Activision

De nieuwe Call of Duty wordt op dit moment ontwikkeld en het lijkt erop dat we terugkeren naar de Tweede Wereldoorlog. Of net niet.

We weten al dat Activision bezig is met het ontwikkelen van de nieuwe CoD. Deze nieuwe game zal in 2021 gelanceerd worden. Volgens de website ModernWarzone gaan we met het nieuwe spel terug naar de Tweede Wereldoorlog.

Call of Duty WWII: Vanguard

Dit is op dit moment de naam van het spel. Of deze naam de eindstreep haalt, is altijd de vraag. Het is dus nu nog een ‘werknaam’. De ontwikkelaar Sledgehammer Games is verantwoordelijk voor de productie van het spel en maakte ook de laatste Tweede Wereldoorlog Call of Duty. Zij zijn dan ook de meest geschikte ontwikkelaar om de nieuwe game te maken.

Terug in de tijd

We gaan dus terug in de tijd. Hiermee nemen we vermoedelijk afscheid van alle futuristische onderdelen van de CoD- reeks die in de laatste versies zaten, denk bijvoorbeeld hierbij aan walljumpen. Waar de naam ‘Vanguard’ naar verwijst is niet bekend. Wel laten verschillende bronnen weten dat bepaalde ‘cutscenes’ niet afspelen tijdens de oorlog, maar er net na. Wellicht wordt er dus teruggeblikt op de oorlog.

Jaren vijftig

Dan moeten we dus denken aan de jaren vijftig. En in de jaren vijftig was er de Koreaanse oorlog. Wellicht dat deze oorlog ook een rol gaat spelen. Een ander gerucht dat op verschillende website de ronde gaat, is dat deze game een nieuwe fictieve tijdlijn gebruikt. Deze tijdlijn gaat er vanuit dat de Tweede Wereldoorlog helemaal niet eindigde in 1945, maar werd voortgezet tot in de jaren vijftig. Het is nog afwachten of dit echt verwerkt gaat worden, maar het klinkt goed!

Vroeger werden nieuwe titels binnen de CoD- franchise bekend gemaakt in mei. Maar Black Ops: Cold War werd pas in augustus onthuld. Het is dus nog wel even wachten, maar knallen in of net na de Tweede Wereldoorlog zonder al die futuristische ‘krachten’ spreekt ons zeer aan.