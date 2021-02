Yes! Een nieuwe Call of Duty in 2021 - Apparata

De maker van de razend populaire shooter heeft bekendgemaakt dat een nieuwe Call of Duty eraan komt in 2021.

Wij zijn nog lang niet uitgespeeld met Call of Duty Black Ops: Cold War, maar het vooruitzicht op een nieuwe Call of Duty is zeer welkom. Activision heeft dit medegedeeld tijdens hun zogenaamde ‘Investor Call’, dat er dit jaar dus een nieuwe game komt. De Investor Call is een jaarlijkse meeting, waar de laatste prestaties bekend worden gemaakt en nieuwe ontwikkelingen worden aangekondigd.

NEWS: Activision officially confirms new Call of Duty game coming later this year https://t.co/VMyXIl5NYQ pic.twitter.com/9gpKl54XWW — Call of Duty News (@charlieINTEL) February 4, 2021

En waarom ook niet, de titel Call of Duty is een goudmijn. Sinds de introductie van de eerste game in deze reeks heeft de titel een omzet gegenereerd van een immense 27 miljard dollar. Een van de best verdienende vorm van entertainment op dit moment! En om dat op peil te houden komt er dus in 2021 een nieuwe titel.

2020 was een recordjaar

Het afgelopen jaar was sowieso geen slecht jaar voor Activision, op wat kleine conflicten na. De Call of Duty-franchise, was goed voor meer dan 250 miljoen spelers die Call of Duty op verschillende platforms speelden. Maandelijks zijn dit 100 miljoen actieve spelers, vergeleken met 48 miljoen maandelijkse spelers in 2018. Een fijne stijging dus.

Activision heeft nog niet bekend gemaakt welk ontwikkelteam gaat werken aan de 2021 game. Ze geven wel mee dat het een ‘premium’ ervaring moet worden, wat ze daar mee bedoelen is ook nog niet duidelijk. Call of Duty heeft altijd verschillende ontwikkelteams gehad, waarbij Sledgehammer Games, Treyarch en Infinity Ward elkaar afwisselden. De geruchten die wij nu horen is dat Sledgehammer Games aan de nieuwe Call of Duty voor 2021 werkt.

Verwachte lancering in mei

Het is altijd afwachten wanneer het spel gelanceerd gaat worden, maar Activision onthult de nieuwe Call of Duty-titels meestal ergens in mei, met de lancering van de game in het najaar. Lekker voor de feestdagen om de verkoop op te krikken. Uitzonderingen daargelaten, want Black Ops Cold War in augustus werd onthuld.