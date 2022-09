Microscoop die 800x vergroot op je smartphone: de Fingertip Zoom Microscope

De microscopische wereld kent geen geheimen meer voor je met de Fingertip Zoom Microscope iMicro Q2. Bron: fabrikant iMicro, fair use

Af en toe is het leuk om de wereld van het kleine eens wat dichterbij te bekijken. Het is niet meer nodig om een zware microscoop mee te slepen. Dat kan je gewoon met je smartphone.

Fingertip Zoom Microscope, volwaardige microscoop voor enkele tientjes

Niet alleen elektronica is steeds kleiner geworden. Ook optica is nu veel beter en veel goedkoper dan vroeger. Zo doet het lenssysteem in een goede smartphone niet meer onder voor een professionele camera. Ook microscopen hebben daarvan geprofiteerd. Vroeger kostte een microscoop honderden euro’s, maar nu kan je voor een paar tientjes deze mini microscoop kopen die bijna even goed beeld geeft.

800x, details tot een micron grootte

Deze opvallende gadget vergroot maar liefst tot details van slechts een micron groot, 1000 nm. Dat wil zeggen dat je hiermee bacteriën en zeer grote virussen kan zien. En natuurlijk kleine details, bijvoorbeeld de haartjes de poot van een vlieg, op bijvoorbeeld elektronica of in de natuur. Zelfs de allerbeste optische microscopen komen niet veel verder dan dit, omdat dit in de buurt ligt van golflengte van licht (400-700 nm). Scherper dan deze golflengte kan alleen met lenzen met een negatieve brekingsindex.

Hoe gebruik je deze microscoop?

Je kleeft deze microscoop als een ring om de lens van je smartphone. Het trucje om deze microscopen aan je smartphone te laten kleven is afgekeken van de bekende muurhagedis, de gekko. Bij de microscoop wordt een doosje geleverd waarmee je de juiste brandpuntsafstand meteen hebt ingesteld. In dit doosje kan je de kleine lens direct weer opbergen als je klaar bent. In de microscoop is ook licht ingebouwd zodat je hem ook bij zwak licht kan gebruiken.

Communiceert met een app op je telefoon

De microscoop communiceert met een app op je smartphone. Dit kan zowel een iPhone als een Android telefoon zijn. Kortom een leuke en best wel betaalbare Chinese gadget voor als je je meer wil verdiepen in de natuur en de kleine, onzichtbare wereld om ons heen. Meer informatie op iMicro