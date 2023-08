Microsoft bereid af te zien van streamingrechten om activision overname te bezegelen

De dans tussen Microsoft en Activision aan de ene kant en verscheidene toezichthouders aan de andere kant duurt al even. Microsoft wil koste wat het kost Activision/Blizzard (bekend van Call of Duty en World of Warcraft) overnemen. Voor die deal kan worden voltrokken moeten verschillende overheidsinstanties die toezien op monopolievorming daar toestemming voor geven.

De EU ging al reeds in mei overstag, de VS volgende later ook. Maar de Britse toezichthouder blijft stug voet bij stuk houden. Vooral de online voetafdruk van de samengevoegde bedrijven zou de competitie te veel drukken. Om die zorg te verhelpen is Microsoft nu bereid om water bij de wijn te doen.

Cloud streaming rechten op Activision games naar Ubisoft

De betrokken bedrijven hebben nu een nieuw voorstel ingediend bij de Britse toezichthouder (de Competition and Markers Authority, of CMA). Als deze versie van de deal, waar 69 miljard dollar mee is gemoeid, door gaat dan worden de streaming rechten voor drie Europese landen en alle landen buiten de EU verkocht aan Franse video game-uitgever Ubisoft (bekend van Assassin’s Creed, Far Cry, Anno, etc.). In ieder geval voor de komende vijftien jaar.

Het voorstel kent verder nog een paar kleine toezeggingen. Volgens de bedrijven vormt het nieuwe voorstel “een substantieel andere transactie.” Microsoft president Brad Smith vindt dat het voor eigenlijk iedereen een positieve ontwikkeling moet zijn. Je vraagt je af waarom ze het dan niet gelijk geopperd hebben. “Wij geloven dat dit een positieve ontwikkeling is voor gamers, de progressie van de cloud game streaming markt en voor de groei van onze industrie.”

Als de deal doorgaat dan krijgt Ubisoft niet alleen de rechten om de betreffende content zelf te streamen, maar mag het die rechten ook onder licentie doorgeven aan derden. Dat nieuwtje was goed voor een sprong van 7% in de waarde van de aandelen van het bedrijf.

CMA gaat zich nu buigen over het nieuwe voorstel

De deadline voor het samenvoegen van de bedrijven is al uitgesteld tot 18 oktober. De reden voor dit uitstel was expliciet de noodzaak om tot een deal te komen met de CMA. Het lijkt gezien de naderende deadline dat dit het definitieve voorstel gaat zijn van Microsoft en Activision Blizzard. Sarah Cardell van het CMA heeft alleen toegezegd dat het CMA zich nu over het voorstel gaat buigen. Het doel van het CMA zegt ze, blijft onveranderd. “Elke toekomstige deal moet verzekeren dat de groeiende cloud gaming markt voordeel blijft ondervinden van open en effectieve competitie die innovatie en keuzevrijheid ondersteunt.”