Microsoft draait verhoging Xbox Live Gold prijs alweer terug! - Apparata

De prijs van een Xbox Live Gold lidmaatschap gaat toch niet stijgen. Sterker nog, Microsoft maakt free-to-play nu ook eindelijk echt gratis!

Na een gigantische rel op het internet draait Microsoft de prijsverhoging van Xbox Live Gold alweer terug. Mocht je het gemist hebben, de verhoging werd gisteren aangekondigd. De prijs van de Xbox Live Gold online service zou naar bijna €100 per jaar stijgen, maar daar ziet Microsoft dus nu van af. Ze gaan zelfs een langverwacht stapje verder voor free-to-play games.

Xbox Live Gold prijs blijft hetzelfde

Na flinke tegenstand van de gaming community draait Microsoft de verhoging van de Xbox Live Gold prijs alweer terug. Het abonnement zou met bijna €100 per jaar bijna twee keer zo duur zijn als het PlayStation-equivalent, PS Plus. Hoewel het daardoor aantrekkelijker werd om de Xbox Game Pass aan te schaffen, zag de community het duidelijk niet zitten.

In een blogpost schrijft Microsoft open en eerlijk over het voorval:

We hebben het verknald en jullie hebben dat ons terecht laten weten. Verbinden en spelen met vrienden zijn een essentieel onderdeel van gaming en we hebben die verwachting niet waargemaakt. Daarom hebben we besloten de Xbox Live Gold prijs toch niet aan te passen.

Free-to-play wordt daadwerkelijk gratis

Microsoft voert tegelijkertijd nog een langverwachte aanpassing uit aan Xbox Live Gold. Je hebt het betaalde online abonnement straks niet meer nodig voor free-to-play games.

Free-to-play games zullen niet langer een Xbox Live Gold abonnement vereisen om ze te spelen op Xbox. We werken hard aan het introduceren van deze veranderingen, die zo snel mogelijk in de komende maanden gaan komen.

Het is me altijd al een raadsel geweest hoe PlayStation, Xbox en Nintendo weg kunnen komen met het incasseren van geld voor online functionaliteiten. Deze zijn immers op PC gewoon hartstikke gratis. Nog kwalijker was het dat Microsoft als enige van de grote 3 een Live lidmaatschap vereiste voor het spelen van gratis games.

Op PlayStation is het al langer mogelijk om zonder PS Plus bijvoorbeeld Warzone of Fortnite te spelen. Met deze nieuwe wending wordt Xbox hopelijk eindelijk net zo toegankelijk als de concurrentie.