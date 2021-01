Xbox Live Gold nóg duurder - Slimme marketing van Microsoft? - Apparata

Foto @Microsoft

De prijzen van Xbox Live Gold verdubbelen binnen een jaar, en daarmee is het duidelijk dat Microsoft iedereen aan een Game Pass abonnement wil helpen.

Microsoft verhoogt de prijs van Xbox Live Gold aanzienlijk, zo kondigt het bedrijf aan in een blogpost. Binnen een jaar zijn de prijzen van het online abonnement nu verdubbeld. Het is overduidelijk wat de motivatie van Microsoft is; Met de prijsverhoging wordt de geniale Xbox Game Pass nu nog een stukje aantrekkelijker.

Xbox Live Gold duurder

De prijs van een Xbox Live Gold abonnement gaat per maand met €2 omhoog (nu €8,99), terwijl een kwartaalsubscriptie €4 extra kost (nu €23,99). Er komt ook een nieuw halfjaar-abonnement voor €47,99. Mochten gamers al een 6 of 12 maanden abonnement hebben en deze verlengen, dan blijft de prijs voor hen hetzelfde. Het jaarabonnement is overigens al langer niet beschikbaar.

Daarmee stijgt de prijs van een jaarabonnement naar minimaal €95,99. In de V.S. is het zelfs $120 waarmee de prijs binnen een jaar tijd verdubbeld is! Kortom, een behoorlijke stijging in prijs en je krijgt er weinig voor terug. Ik ben altijd al een beetje verbaasd geweest dat console-gamers zo uitgewrongen worden; je krijgt er slechts online functionaliteit en een paar matige games voor terug…

Lekker Xbox Game Pass Ultimate halen

Maar er zit een kanttekening aan. Zo mag je bijvoorbeeld gratis je Xbox Live Gold abonnement omzetten naar Xbox Game Pass Ultimate abonnement van dezelfde duur. En over dat behoorlijk toffe abonnement gesproken, die wordt nu nog veel aantrekkelijker.

Het duurste Game Pass abonnement, Ultimate, kost je slechts €130 per jaar. Ik zeg ‘slechts’ omdat je voor die prijs Xbox Live Gold (t.w.v. €96), exclusieve korting op games en natuurlijk een gigantische waslijst aan gratis games krijgt die ook speelbaar zijn op PC en Android.

Het abonnement, een soort Netflix voor games, is überhaupt al een geweldige deal. Aangezien het daarnaast zo veel extra’s oplevert, is het duidelijk dat Microsoft hun gebruikers allemaal de Game Pass wil begeleiden.