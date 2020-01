Microsoft lanceert Project Artemis

Techgigant helpt internetters bij een angstaanjagend probleem.





Ondanks veel initiatieven en goede bedoelingen, zoals van concurrent Apple, is er nog altijd een levensgroot probleem op internet. De viezeriken die op zoek gaan naar materiaal over kindermisbruik of, nog erger, kinderen proberen te benaderen.

Chatboxen van bijvoorbeeld videogames zijn daarbij een gevaarlijke bron. We zagen eerder dat het moderaten van chatboxen en platformen, zoals bijvoorbeeld Facebook een zware baan is die veel van medewerkers eist.

Daarom heeft Microsoft onder de naam Project Artemis (verwijzend naar de God van de jacht) een nieuw initiatief ontwikkeld. Deze software analyseert bepaalde woorden en patronen in chatgesprekken. Als zij op basis van deze analyses een aantal rode vlaggen detecteren wordt de conversatie voorgedragen voor menselijke moderatie.

Ook kan via het systeem een escalatiemodel worden opgezet, waarmee bijvoorbeeld meldingen naar de politie of hulpinstanties sneller en beter kunnen worden doorgegeven.

Microsoft heeft 14 maanden aan het project gewerkt en hoopt met de vrijgave hiervan een grote slag toe te brengen aan de digitale viezeriken en de veiligheid van kinderen en jongeren te verbeteren. Twee grote organisaties die kindermisbruik bestrijden supporten het programma. Zo kan iedere site met chatbox Project Artemis inzetten en afstemmen op de individuele situatie met hulp van de organisaties. Momenteel is de functie alleen nog geschikt voor Engelstalige sites, maar men werkt aan een meertalige versie. Wordt internet zo weer een stukje veiliger?

