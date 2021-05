Microsoft lekt geld door Xbox aan je te verkopen - Apparata

In de geschiedenis van de Xbox-console, heeft Microsoft nog nooit een spelcomputer zonder verlies verkocht.

De strijd tussen Epic Games en Apple is om meerdere redenen interessant. Enerzijds omdat we zo eindelijk een antwoord op langlopende vragen krijgen. Anderzijds omdat we van alles leren over andere bedrijven en diens filosofieën. Zo bleek Sony recentelijk gigantisch gierig te zijn, al is Microsoft het tegenovergestelde. Microsoft maakt namelijk letterlijk verlies bij de verkoop van Xbox-consoles. En toch verdienen ze gigantisch veel geld.

Microsoft verkoopt Xbox met verlies

Tijdens de betreffende rechtszaak moest Lori Wright, hoofd van business en development bij Xbox, als getuige aantreden. Daar kreeg ze de vraag ‘wat is het winstmarge voor Microsoft bij de verkoop van een Xbox-console?’ Ze antwoordt:

Niets. We verkopen de Xbox met verlies.

Als twee na grootste console op aarde zou je denken dat er bakken met geld verdiend worden. Technisch gezien is dat ook zo, maar niet als je bijvoorbeeld een Xbox Series X koopt, aldus Protocol. Het verdienmodel draait om het verkopen van de hardware met verlies, waarbij de verkoop van games en abonnementen (Live Gold en Xbox Game Pass) daarvoor compenseren.

Sterker nog, er is nog nooit een Xbox-console geweest die winst wist te maken. Microsoft verkocht iedere Xbox in de geschiedenis met verlies. Dat was al een open geheim; veel gamers wisten stiekem dat Microsoft en (waarschijnlijk ook) Sony vooral geld verdienen met software en service. Om dat uit de mond van een topvrouw van het bedrijf te horen, is daarentegen nog net een stukje verbazingwekkender.