Microsoft onthult gelimiteerde Xbox One X

De nieuwe generatie Xbox mag dan onderweg zijn. Deze gelimiteerde Xbox One X mag er ook zijn!

Later dit jaar verschijnt de gloednieuwe Xbox Series X. Als kers op de slagroomtaart komt Microsoft met een gelimiteerde versie van de Xbox One X op de proppen. Het gaat hier om een speciale Wonder Woman editie en de console bestaat uit drie varianten.

Met deze varianten staat Microsoft alvast stil bij de aankomende release van de nieuwe film Wonder Woman 1984. Je kunt de gelimiteerde consoles niet kopen, maar winnen. Microsoft geeft ze weg in landen waar je een Xbox Live abonnement kunt afsluiten.

De Wonder Woman Golden Armor Xbox One X is een knipoog naar de outfit van de superheldin. De console is met de hand gemaakt en zal worden geveild voor het goede doel. De Wonder Woman Lasso of Truth Xbox One X zal door Microsoft worden weggegeven aan fans. Als derde heb je de Barbara Minerva uitvoering met een panterprintje. Deze laatste uitvoering zal niet worden verkocht of weggegeven, maar is puur voor de show.

De nieuwe film Wonder Woman 1984 verschijnt begin oktober in bioscoop. Op de website van Xbox kun je meer lezen hoe je de gelimiteerde Lasso of Truth Xbox One X uitvoering kunt winnen.