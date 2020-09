Microsoft Surface Duo vanaf vandaag verkrijgbaar [video] - Apparata

Kijk en huiver hoe de Microsoft Surface Duo zwaar mishandeld wordt voor de goede zaak.

Voor het eerst sinds 4 jaar heeft Microsoft met de Surface Duo weer een smartphone uitgebracht. Deze smartphone is direct een eyecatcher, want het is een uitvouwbare smartphone met dubbel scherm. Vanaf vandaag is de smartphone te koop.

Microsoft Surface Duo marteltesten

Om te testen hoe robuust het apparaat is heeft Zack Nelson zijn gereedschapskist tevoorschijn gehaald. Met een krastest, buigtest en brandtest achterhaalt hij hoe stevig de Microsoft Surface Duo in elkaar zit. Huiver en bekijk de beelden.

Hoewel de smartphone een solide indruk maakt en de tests haalt is het opvallend dat het apparaat maar 1 camera heeft, geen stereogeluid en plastic lijsten.

Prijs en beschikbaarheid Microsoft Surface Duo

Of deze smartphone officieel in Nederland uitkomt is nog niet bekend. Wel is de Surface Duo vanaf vandaag te bestellen via de Amerikaanse website van Microsoft. Je kunt kiezen of je de variant met 128 GB geheugen wilt, dan komt de prijs op $ 1.399- en mag je, als je aan de voorwaarden voldoet, ook in 30 termijnen betalen zonder extra kosten (hetgeen een termijnbedrag van $ 46,67 oplevert). Ga je voor de variant met 256 GB geheugen, dan ben je $ 1.499,99 kwijt en ook dat kun je opknippen in 30 termijnen (in dit geval van $ 50,-). Voor deze prijs krijg je een charger en ‘bumper’ (rubberen beschermstrip) meegeleverd. Ook biedt Microsoft een inruilprogramma waarbij je tot $ 700,- cash back kunt krijgen.

Let the games begin

Daarmee staat de Microsoft Surface Duo in ieder geval qua prijs en het verstrekken al voor op die andere opvouwbare smartphone die vandaag werd gelanceerd, de Samsung Galaxy Z Fold 2. Wordt dit de concurrentiestrijd tussen de vouwbare smartphones van dit jaar, zoals wij eerder al inschatten?

Afbeelding: Microsoft