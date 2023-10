Microsoft test het delen van wifiwachtwoorden via QR-code

Microsoft gaat in de volgende preview build van Windows 11 de mogelijkheid toevoegen om wifi wachtwoorden te delen door middel van een QR-code. Wanneer deze functie definitief wordt opgenomen in Windows 11, hoef je dus niet meer elke keer als gasten over de vloer te komen de lettersoep onder op de router voor te lezen.

Met 1 scan inloggen

Inbegrepen in preview build 25977 zit de optie om Windows 11 een QR-code te laten genereren waarin de inloggegevens van je wifi netwerk zijn opgenomen. Wanneer deze code wordt gescand door bijvoorbeeld een mobiele telefoon, logt dat apparaat vervolgens automatisch in op het wifinetwerk. Deze optie werkt ook met mobiele hotspots. De functie is op zich niets nieuws. Zo beschikken Android gebruikers al enige tijd over deze manier van wifi wachtwoorden delen.

Verder bevat de update-ondersteuning voor gehoorapparaten met Bluetooth Low Energy audiocode, waardoor ze gekoppeld kunnen worden aan Windows 11 systemen. Tot slot komt de update met een nieuwe privacyfunctie. Wanneer apps voor het eerst toegang vragen tot locatie of wifi, verschijnt er een pop-up waarin om toestemming wordt gevraagd. Zodoende is een gebruiker altijd op de hoogte welke apps toegang wensen tot deze informatie.

Wat zit er in een QR-code?

Je ziet ze steeds vaker, QR-codes. Voor digitale menukaarten, in reclame en bij het doen van betalingen. In feite is een QR-code niets anders dan een barcode met wat meer informatie er in verstopt. Meestal gaat het om een link naar een webpagina. Dat scheelt namelijk wat typwerk en voorkomt fouten. Maar van buitenaf is vaak niet te zien waar een QR-code je heen leidt. Willekeurige QR-codes in brakke steegjes kan men dan ook maar beter met rust laten.

Er wordt nogal wat gefraudeerd met QR-codes. Bijvoorbeeld met nep brieven waarin men beweert een schuld of boete te innen in naam van een instantie. Sommige telefoons laten eerst de URL zien die in de QR-code verstopt zit. Op die manier kan een gebruiker beter inschatten of het openen van de link wel wenselijk is. De Consumentenbond heeft een aantal handige tips om het risico van fraude met QR-codes te beperken.