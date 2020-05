Verrassing: Deze heerlijke sitcom staat plots op Netflix

Modern Family komt officieel weer naar Netflix. Althans, de eerste 8 seizoenen. Maar voor de rest hoef je niet meer lang te wachten.

Fans van Modern Family opgelet, want de met een Golden Globe bekroonde sitcom over een modern gezin (duh) staat weer op Netflix. Ja, weer, want na een klein jaar aan afwezigheid is de hitshow terug op de grote streamingdienst. Wel zul je het in eerste instantie met de eerste 8 seizoenen moeten doen. De laatste 3 komen wat later.

Modern Family terug

De show splitst zijn aandacht over 3 gezinnen binnen een groter familie. Allereerst is daar de patriarch Jay met zijn veel jongere vrouw en haar kind. Dan heb je Mitchell, de homoseksuele zoon van Jay met zijn man en geadopteerde dochter. En dan is er nog Claire, de dochter van Jay, getrouwd met Phil. Zij hebben 3 kinderen.

Modern Family exploreert allerlei dynamieken binnen die familie en levert genoeg grappige momenten op. Ook zit er af en toe oprechte emotie in de show verwerkt, wat een mooie noot is. De sitcom stond een hele tijd in z’n geheel op Netflix maar werd er zo’n 9 maanden geleden afgehaald. Nu zijn de eerste 8 seizoenen terug.

Waar is de rest?

Met de eerste 8 ben je een hele tijd zoet. Hoewel afleveringen een schappelijke 20 minuutjes duren, krijg je er wel zo’n 22 à 24 per seizoen. Met ruim 60 uur achter de rug zul je vast de smaak te pakken hebben. Gelukkig hoef je niet lang te wachten tot de meest recente twee seizoenen van Modern Family naar Netflix komen. Op 24 mei zijn seizoen 9 en 10 te zien op Netflix.

Attentie! Seizoen 9 en 10 van Modern Family komen 24 mei naar Netflix, én seizoen 1 tot en met 8 staan er weer op.



Dus ren sne-



GOTTA FIX THAT STEP!



ren snel naar je beeldscherm. — Netflix NL (@NetflixNL) May 1, 2020

Dan resteert er nog één seizoen: nummer 11. Het allerlaatste seizoen loopt nog op TV, dus tot die tijd zul je de afsluiting van Modern Family nog niet op Netflix tegenkomen. Wanneer seizoen 11 dan officieel naar de streamingdienst komt, is nog niet bekend.

Foto @Eric McCandless/ABC

