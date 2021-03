Monster Hunter Rise verpulvert Nintendo Switch records - Apparata

Tot dusver is Monster Hunter Rise de snelst verkopende Nintendo Switch-game aller tijden en verpulvert dus voorgaande records.

Het lijkt erop alsof Monster Hunter Rise voor Nintendo Switch een ongekend verkoopsucces wordt. Vooralsnog verbreekt de RPG elk record. In een persbericht kondigt uitgever Capcom aan dat er in de eerste drie dagen maar liefst 4 miljoen eenheden van het spel werden verkocht.

Monster Hunter Rise verpulvert Switch records

De Nintendo Switch is zonder meer de grootste console van dit moment en dat zie je terug in de sales van games. Neem bijvoorbeeld Animal Crossing: New Horizons, waarvan recentelijk meer eenheden in één maand verkocht werden, dan van welke console-game dan ook ooit (VG Chartz). Nu lijkt Monster Hunter Rise daar overheen te gaan.

Animal Crossing verkocht in 2020 in de eerste week 5 miljoen eenheden; slechts één miljoen meer dan Monster Hunter Rise in de eerste drie dagen. Super Smash Bros. Ultimate deed exact hetzelfde als Animal Crossing. Ook Legend of Zelda: Breath of the Wild (1,5 miljoen stuks) en Mario Kart 8 Deluxe (1,22 miljoen eenheden) kunnen in hun eerste week al niet op tegen de Monster Hunter Rise-verkoop.

De grootste drempel die de game nog over moet (tenzij ik een game over het hoofd heb gezien) is Pokémon Sword/Shield. Die games werden in de eerste zes dagen maar liefst 6 miljoen keer verkocht. Gemiddeld per dag wint Monster Hunter Rise vooralsnog, maar dat is nog geen garantie voor de toekomst.

Eén ding is daarentegen zeker, de Nintendo Switch en diens exclusieve games zijn populairder dan ooit. De Monster Hunter-franchise is daarnaast een iconisch game-fenomeen aan het worden. Begin volgend jaar komt Rise de game vervolgens naar de PC.