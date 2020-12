Nintendo Switch maakt gehakt van PS5 en Xbox Series X - Apparata

De Nintendo Switch verpulvert de gloednieuwe PS5 en Xbox Series X en dat in de next-gen release maand!

Gamers hebben het massaal over de gloednieuwe PS5 en Series X, maar stiekem hebben de consoles geen schijn van kans. Nintendo veegt met de Switch namelijk nog steeds gemakkelijk de vloer aan met de PS5 en Xbox Series X. Jazeker, de bijna 4 jaar oude handheld console verslaat de langverwachte komst van next-gen games.

Nintendo Switch vs PS5 en Xbox Series X

Vorige maand verbrak Nintendo voor de 22ste keer op rij hun eigen record. De Switch was toen 23 maanden op een rij de best verkochte console in de Verenigde Staten (de grootste game markt ter wereld). Ik vroeg me toen wel af hoe dat een maand later zou zijn, want ondertussen liggen de next-gen consoles namelijk in de winkel.

Dat moment is nu aangebroken en wat blijkt volgens NintendoLife? De Nintendo Switch domineert zelfs de PS5 en Xbox Series X in de next-gen release maand! Nintendo’s console werd maar liefst 1,35 miljoen keer verkocht in de maand november in de V.S. Daarmee is de Switch nu officieel 2 jaar op rij de best verkopende console van de V.S. en waarschijnlijk de wereld.

Ter vergelijking, naar verluidt werd de PlayStation 5 in de afgelopen maand maximaal 2,5 miljoen keer verkocht. Wereldwijd. Natuurlijk kampt de next-gen met flinke logistieke problemen. Maar toch, zelfs nu hét gaming event van dit decennium aan is gebroken verkoopt de oudere Switch nog als een tierelier.

Volgens Nintendo zelf heeft dat alles te maken met het concept van de console zelf. En ja, daar valt weinig op in te brengen; de Switch is absoluut geen conventionele console en hoeft dus eigenlijk niet te concurreren met de PS5 en Xbox Series X.

Nintendo Switch biedt een uniek concept (…) voor gamers om te spelen op een TV of in handheld mode. We blijven een ongekende vraag naar de Switch zien en we zijn dan ook blij dat mensen van alle leeftijden en skill levels deze feestdagen van de Nintendo Switch kunnen genieten. Nick Chavez, Nintendo of America topman

