Nintendo Switch verpulvert wederom eigen mijlpaal - Apparata

De Nintendo Switch blijft zijn eigen mijlpalen verpulveren met het langstlopende record in console-geschiedenis. Maar kunnen ze het volhouden?

Gamers zijn de laatste tijd helemaal opgegaan in de ‘oorlog’ tussen Xbox Series X|S en PlayStation 5. Dan vergeten voor het gemak daarentegen de Nintendo Switch, die al bijna twee jaar op rij domineert in het land van de consoles. Er valt veel te zeggen over de high-end hardware van de huidige generatie Xbox- en PlayStation-consoles. Maar volgens bijna 70 miljoen mensen gaat er niks boven semi-handheld, docking, Switch-fun!

Nintendo Switch verpulvert mijlpaal

Begin dit jaar was Nintendo met de Switch wederom een eindbaas, toen hij de op twee na best verkochte console ooit werd. De top 4 bestverkochte consoles is nog steeds behoorlijk eenzijdig kwa merken. Nintendo domineert de console-markt met tientallen miljoenen consoles in de pocket.

Maar de Nintendo Switch vestigt nog een mijlpaal, zo meldt Nintendo zelf (via Engadget). Met de meest recente verkoopcijfers uit de Verenigde Staten concludeert het Japanse merk dat ze al 23 maanden op rij de bestverkochte console in het land zijn.

Nintendo Switch en Switch Lite blijven een unieke game-ervaring op TV en op reis leveren, waardoor shoppers tijdens de feestdagen keuze hebben uit video game systemen die bij hun lifestyle passen. Met de bemoedigende verkoopcijfers van de vierde oktobermaand voor Nintendo Switch bewijst het systeem voor ons dat er nog vele jaren en geweldige game in het verschiet staan. Nintendo in een statement

Storm op komst

Maar hoezeer de populariteit van de console ook aanhoudt, de komende maanden worden spannend voor de Switch. De console moet niet met één, maar met vier gloednieuwe consoles concurreren. Zowel Microsoft als Sony brengt een goedkopere variant van hun next-gen console uit.

Hoe dan ook, Nintendo heeft er alle vertrouwen in. Volgens kwartaal zullen we vervolgens meemaken of het een 24e en 25e keer op rij de bestverkochte console wordt.

