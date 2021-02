Mortal Kombat krijgt eindelijk toffe verfilming (HBO Max trailer) - Apparata

Foto @WarnerBros.

Na tal van Mortal Kombat-flops lijkt HBO Max de iconische videogames eindelijk fatsoenlijk te verfilmen. Check hier de brute eerste trailer.

Voor de een is het nostalgie, voor de ander relevanter dan ooit; Mortal Kombat is een iconische videogame-franchise die al meerdere keren is geprobeerd te verfilmen. Zonder enig succes, zo zullen fans beamen. De films rondom Mortal Kombat zijn doorgaans cheesy, low-budget en veelal pijnlijk om naar te kijken. Met Mortal Kombat (2021) gaan HBO Max en Warner Brothers het eindelijk een keer goed doen als we de eerste trailer mogen geloven.

Mortal Kombat op HBO Max

HBO Max dropt vandaag de eerste trailer van de aankomende Mortal Kombat-film. Fans van de games zullen dan ook blij zijn dat de drie hoofdingrediënten van de decennia oude franchise bevat: herkenbare personages, een niet nader uit te leggen (dodelijk) toernooi en absurde hoeveelheden bloed en ingewanden.

Om met dat eerste aspect te beginnen, we zien een hoop legendarische Mortal Kombat-karakters voorbij komen in de trailer. Denk aan Sub-Zero, Liu Kang, Goro, Jax, Raiden, Sonya, Kano en Scorpion. Zij komen allemaal bij elkaar om in een of ander mythisch toernooi te knokken.

En dan is er nog de brutaliteit. Niet alleen staat Mortal Kombat bekend om zijn misselijkmakende finishers, de games zijn zelfs (mede) verantwoordelijk voor de leeftijdsbegrenzing op games. Ook de film lijkt een classificatie voor 16+ te verantwoorden.

Ik bedoel, op een gegeven moment zie je Sub-Zero Scorpion met een ijszwaard snijden, waarna Sub-Zero diens bloed bevriest als tweede zwaard. Het einde van de Red Band trailer bevat zelfs een supercut van enkele brute finishers. En ook de one-liner van Scorpion is van de partij (en dat is vast niet de enige).

Dus fans zullen maar één ding te zeggen hebben tegen HBO Max en Mortal Kombat: ‘Get over here!’ De film komt op 16 april tegelijkertijd uit in de bioscoop en op de streamingdienst.