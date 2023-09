Musk niet blij met ondermaatse bouwkwaliteit Cybertruck

In de jaren 80 kwamen de makers van de door Back to the Future bekend gemaakte Delorian tot een conclusie. Een auto maken met een body van roestvrij staal is een heel slecht idee. RVS maakt slechte kreukelzones, is minder makkelijk tot een autobody om te vormen dan je zou denken en je ziet werkelijk elk krasje, deukje en iedere vingerafdruk. Als Elon Musk 1 hobby heeft dan is het wel lessen leren die andere mensen al voor hem hebben geleerd en dus, 40 jaar later, komt ook hij tot de conclusie: wellicht was het geen goed idee om de body van de Cybertruck uit RVS te laten maken.

Elon eist “Lego achtige precisie”

Elon heeft onlangs een ritje gemaakt in de productietest-versie van de Cybertruck, en meneer is niet blij. De Cybertruck die we allemaal reeds in 2019 hebben gezien was een prototype. Na een paar jaar en de gebruikelijke jaarlijkse gebroken belofte verder, zijn we dan bijna bij een productieversie aangekomen. Maar uit een gelekte e-mail van Elon gericht aan zijn personeel wordt duidelijk dat meneer Musk niet te spreken is over de ervaring.

“Vanwege de aard van de Cybertruck, die is gemaakt van fel metaal met hoofdzakelijk rechte hoeken, is elke dimensionale afwijking een zeer aan het oog.” Aldus Musk. Wat Musk hier duidelijk probeert te maken is dat de panelen van de Cybertruck niet goed aansluiten.Op de foto’s die we tot nu toe hebben gezien is een sterk variërende bouwkwaliteit merkbaar. Zelfs op een foto die door Musk zelf is gepost is duidelijk te zien dat de panelen erg slecht aansluiten.

De oplossing, aldus Musk? “Lego achtige precisie.” Elon wil dat alle onderdelen, ook die van buitenaf komen, worden ontworpen en gebouwd met een precisie van minder dan 10 micron. Jawel, tot aan de derde decimaal in millimeters. Toleranties moeten van Musk worden gespecificeerd in de enkele microns. “Als Lego en fris blikjes dat kunnen, dan wij ook!”

Jawel, dat is uiteraard onzin

Het zal uiteraard niemand verbazen te horen dat dit regelrechte onzin is die enkel kan worden verzonnen door iemand met nul kennis van zaken. Dat de panelen op je auto goed aansluiten is uiteraard belangrijk. Doorgaans klopt het dat hoe duurder je auto, des te strakker de naden. Dus logisch dat Elon zich druk maakt over de afzichtelijke ‘panel gaps’ die te zien zijn op zijn geliefde Cybertruck. Dat geldt dubbel wanneer je een auto hebt ontworpen van RVS die compleet bestaat uit scherpe hoeken, waardoor elke naad wordt uitvergroot.

Helaas voor Elon is het oordeel van de experts reeds binnen: Het produceren van de Cybertruck binnen dergelijke toleranties “Is volstrekt onhaalbaar voor productie. De toleranties voor koetswerkpanelen worden gemeten in hele millimeters omdat variaties in assemblage zich snel opstapelen.” Oftewel, als je met dergelijke toleranties werkt krijg je de helft van de tijd je paneel niet op de auto gemonteerd. Lego en blikjes zijn simpele objecten, bij een auto is zoiets gewoon niet haalbaar. RVS wil weleens uitzetten en krimpen, dus niet je super precies gebouwde Cybertruck in de zon neerzetten, want dan wil de deur niet meer los.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over hoe de vereiste toleranties het productieproces onmogelijk maken. Er lijkt maar één optie over te zijn voor de ontwerpers van de Cybertruck, en dat is terug naar de tekentafel.

Een slechte week voor Elon

Het zit deze arme erfgenaam van een smaragdmijn fortuin niet mee. Hij wordt uitgejoeld, de overheid zit achter hem aan en zijn favoriete presidentskandidaat loopt hopeloos achter in de peilingen.

Elon niet welkom in de Valorant community

Valorant is een FP/tactical hero shooter van Riot Games, bekend van League of Legends. Deze game is goed populair onder de e-sporters en toernooien trekken veel bekijks. Ook alom gelauwerd gamer Elon Musk is kennelijk fan. Hij was namelijk aanwezig bij het Valorant Champions 2023 toernooi. Toen dat door een omroeper bekend werd gemaakt was de reactie, waarschijnlijk tot schok van Elon, unaniem negatief.

Na de bekendmaking klonk het boegeroep tot in elke hoek van het stadion. “Waar komt dat vandaan, niet van hierbinnen, zeker?” Vroeg een van de omroepers. “Dat is een grotere reactie dan tenZ kreeg.” Was de reactie van een ander. TenZ is een professionele Valorant speler. Klap op de vuurpijl was een spreekkoor dat “Bring back Twitter” riep. Het is wel duidelijk dat op Musk na echt niemand zat te wachten op de naamsverandering.

Tesla moet detail over ‘Elon-mode’ overhandigen aan toezichthouder

Teslarijders die Elon zijn livestream tech demo hebben gezien zullen zich achter de oren hebben gekrabd. “Wanneer ik zo lang het stuur van mijn Tesla loslaat, gaat dat ding altijd zeuren. Hoe kan dat?” Dat komt omdat de Tesla van Musk is ontworpen om zich niet aan de regels van Tesla te houden.

Kennelijk heeft Tesla speciaal voor Musk een ‘Elon-mode’ ontworpen zodat ons aller favoriete godenzoon zich niet aan de regels die gelden voor stervelingen hoeft te houden. De National Highway Transportation Administration maakt zich een beetje zorgen over die kennis en heeft Tesla nu bevolen details te overhandigen.

De “autopiloot” van Tesla is niet zoals de marketing je wil doen geloven volledig zelfbesturend. Het is een hulpmiddel. En dus moet je als bestuurder altijd je handen aan het stuur houden, zodat je in kan grijpen wanneer het fout gaat. Doe je dat niet, dan komt er een symbooltje op je scherm, negeer je dat symbool, dan gaat er een alarm af. Maar niet wanneer je ‘Elon-mode’ aan hebt staan. Dat lijkt de NHTA niet veilig, en dus moet Tesla alle details over haar geheimpje overhandigen.