Musk vs Zuckerberg: Real Life Celebrity Deathmatch

Het was een mooi concept. Wat nou als celebrities elkaar tot snot slaan in de ring? Helaas moest de MTV uitvoering met gebrek aan geïnteresseerde celebrity’s het doen met claymation. Maar wellicht krijgen we binnenkort een heus kooigevecht tussen twee techbros te zien. Mocht het zo ver komen, wil ik wel kaartjes.

This interwebz isn’t big enough for the both of us!

Uiteraard heeft het hele relaas tot op heden plaatsgevonden op Twitter. Het gestoorde internetdorp waar Musk sheriff en burgermeester is. Musk, kennelijk oncomfortabel met zijn hernieuwde status als rijkste man op aarde, vond het weer eens nodig zijn omvangrijke digitale mond los te trekken en tweette dat hij wel te porren zou zijn voor een kooigevecht met Facebook oprichter Mark Zuckerberg. Zuckerberg, minstens even vreemd en onzeker als Musk hapte direct en reageerde via een Instagram story met: “Stuur me de locatie”

Elon wist wel een leuke locatie en maakte gelijktijdig de klassieke beginnersfout zijn signature move te onthullen. Kennelijk lost Musk doorgaans fysieke conflicten op door boven op zijn tegenstander te gaan liggen en vervolgens niets te doen. Een move die hij “de walrus” noemt.

CNN vond het kennelijk noodzakelijk om bij meta aan te kloppen voor een officiële reactie, maar kreeg als antwoord enkel dat “De instagram Story voor zichzelf spreekt.”

Gewoon een grap of echte vete?

Het zal me erg verbazen als het daadwerkelijk tot knokken komt. Zuckerberg doet daadwerkelijk aan vechtsport en heeft naar eigen zeggen recentelijk zelfs medailles gewonnen. Musk is 24/7 online en zegt regelmatig in zijn kantoor te slapen. Ik denk dat wanneer Musk na 1 klap naar de grond gaat. We niet hoeven denken dat het om een slecht gemikte uitvoering van “de walrus” gaat.

Waarschijnlijk hebben de heren gewoon een lolletje, maar je weet het maar nooit. Beiden behoren tot de rijkste mannen op aarde en bezitten concurrerende bedrijven. Bovendien zijn beide heren intens vreemd. Wie weet wat er gaat gebeuren. Het zou wel entertainend zijn.