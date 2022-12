NASA brengt Orion succesvol in baan rond maan

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is erin geslaagd om de Orion, onderdeel van de Artemis-1 missie, in een baan rond de maan te brengen.

Wat is de Orion?

NASA’s nieuwste ruimtevaartuig Orion is ontworpen om astronauten van de naar de maan te kunnen brengen. In deze eerste testvlucht zijn er nog geen astronauten aan boord, maar wel drie poppen. Deze zijn uitgerust met stralingsmeters en andere sensoren. Bij latere missies reizen er wel astronauten mee. De Orion is ontwikkeld in samenwerking met de Europese collega’s van ESA.

Het ruimtevaartuig bestaat uit drie delen: een capsule voor de bemanning, een life support systeem dat ook voor de voortstuwing zorgt (de bijdrage van ESA), en het Launch Abort System, bovenop, dat in geval van nood de bemanning in veiligheid brengt. De capsule voor de bemanning en het life support systeem, zijn samen ongeveer negen meter hoog en breed. In totaal kan dit systeem de bemanning van maximaal vier personen voor maximaal 21 dagen in leven houden.

Onder dit deel is de enorme draagraket gemonteerd, het Space Launch System.

Krappe ruimte voor de toekomstige bemanning

Je moet geen last van claustrofobie hebben, want er is maar evenveel ruimte in de capsule als in een kamertje van 2 bij 2 meter.

Het enige deel dat terug zal keren naar de aarde, is de capsule voor de bemanning. De bedoeling is dat later ook andere waardevolle onderdelen kunnen worden hergebruikt.

De bedoeling is dat met de tweede Artemismissie, naar schatting rond 2024, ook astronauten meegaan. Pas bij de Artemis III missie, in 2025, zullen er weer astronauten op de maan landen. De enige passagiers nu behalve de drie poppen, zijn tien Cubesats, kleine compacte satellieten die in een omloopbaan rond de maan worden gebracht.

Verste menselijke reis ooit

50 jaar geleden bleven de astronauten dicht bij het maanoppervlak. Bij de opvolger van deze Artemis 1 missie wordt dat anders, en zullen zij zich tot op bijna 70.000 km afstand van de achterkant van de maan gaan bevinden. Nu volgt de Orion precies deze baan. De verste afstand tot de aarde zal iets meer dan 480.000 km bedragen, een record voor een ruimtevaartuig dat mensen kan vervoeren.

De proefvlucht is tot nu toe gelukt, maar de landing kan natuurlijk altijd misgaan. Hier kan je Artemis I van minuut tot minuut volgen. Komt de Orion ook veilig op aarde aan? Dan kunnen NASA en ESA er redelijk er zeker van zijn dat ook astronauten deze vlucht kunnen maken. Eindelijk, na een halve eeuw, keert de mens terug naar de maan, deze keer om er te blijven.