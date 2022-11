NASA: voor 2030 zullen er mensen op de maan leven

De laatste NASA astronaut Eugene Cernan vertrok december 1972 van de maan, maar NASA komt terug. En hoe. Er zal zelfs een maanbasis gevestigd worden, op onze metgezel.

Langdurige maanmissies

De vorige bezoeken aan de maan duurde niet langer dan hooguit enkele dagen. Nu gaat het anders worden, en worden er voorbereidingen getroffen om een levensvatbare basis te bouwen, aldus Howard Hu, de leider van het Orion programma van NASA. Voor 2030 moeten langdurige missies een feit zijn, aldus Hu. Volgens hem zouden mensen vóór 2030 zeker “lange tijd” op de maan werken, in habitats leven en rovers gebruiken om zich voort te bewegen. Wel blijft het onduidelijk welke periode Hu specifiek bedoelde.

Het voordeel van langdurige missies, is dat er ook grotere projecten kunnen worden uitgevoerd, zoals de constructie van een ruimtebasis, het begin van een kolonie of de constructie van telescopen. Het doel van de eerste missie zal wetenschappelijk van aard zijn.

Gebrek aan water nu opgelost

De maan bevindt zich, in vergelijking met de rest van het zonnestelsel, vlak bij de aarde. De maan kent wel een paar lastige uitdagingen die we op moeten lossen, voordat er een levensvatbare kolonie kan worden gebouwd. De twee belangrijkste zijn dat er op de maan bijna geen water is en dat door de lage zwaartekracht botontkalking op kan treden.

Na de ontdekking van ijs op de zuidpool van de maan in de Shackletonkrater, stegen de kansen voor een succesvolle kolonie op de maan behoorlijk. Dan is het namelijk niet meer nodig om water van de aarde mee te nemen. Waarschijnlijk zullen astronauten die langere tijd op de maan verblijven, slapen onder kunstmatige zwaartekracht. Dat kan bereikt worden door bijvoorbeeld een grote centrifuge.

Artemis III

Pas bij de derde missie, Artemis III, zullen astronauten terugkeren naar de maan. Dit zal plaatsvinden rond 2025. De eerste twee missies zullen onbemand zijn. De Amerikanen, die hiervoor samenwerken met de Europese en Japanse ruimtevaartorganisaties, zijn niet de enige met plannen voor een ruimtebasis op de maan. Ook Rusland en China willen gezamenlijk op de maan een ruimtebasis opzetten.

.