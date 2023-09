Nederlandse chipfabrikant Nexperia raakt betrokken in chip oorlog

Je als bedrijf laten opkopen door de hoogste bieder kan leuk zijn voor de aandeelhouders, maar het kan je ook in de nesten werken. Zo ondervindt momenteel het van oudsher Nederlandse bedrijf Nexperia. Inmiddels in Chinese handen gekomen herzien verscheidene overheidsinstanties hun werkrelatie met het bedrijf.

Van Philips naar Wingtech Technology

Nexperia zag het levenslicht als onderdeel van chipmaker NXP, wat zelf ooit ontstaan is binnen Philips. In 2017 werd Nexperia afgestoten door NXP om vervolgens een zelfstandig bedrijf te worden. Nexperia focust zich vooral op de ‘nuts and bolts’ van het fabricageproces van chips, waaronder bijvoorbeeld relatief simpele schakelaars. Maar die schakelaars vinden wel hun weg naar een zeer breed scala aan producten: van telefoons tot auto’s.

Een klein detail is wel dat toen Nexperia een zelfstandig bedrijf werd, het in handen kwam van een consortium aan Chinese investeerders. Inmiddels is Nexperia een dochteronderneming van Wingtech Technology. En zoals we wel vaker hebben gezegd, zaken doen in China zonder in meer of mindere mate onder toezicht staan van Beijing is onmogelijk. Wingtech Technology is zelfs voor een deel eigendom van de Chinese staat.

Europese overheden trekken aan de rem

In het huidige klimaat van wantrouwen jegens de bedoelingen van de Chinese overheid wordt het handelen van Nexperia onder het vergrootglas gelegd. Zo krijgt het bedrijf in Duitsland geen subsidie voor een project in een fabriek in Hamburg. Daarnaast wordt het in Wales gedwongen om een fabriek grotendeels af te stoten. De gegeven reden? Het Verenigd Koninkrijk is bang dat de kennis die Nexperia op doet in het productieproces gebruikt kan worden om de staatsveiligheid te ondermijnen.

Ook in Nederland heeft men zo de twijfels bij het handelen van het bedrijf. Nexperia heeft namelijk de Delftse start up Nowi overgenomen. Nowi maakt chips die hun energie halen uit de omgeving, bijvoorbeeld via trillingen, warmte of licht. Erg handig voor een sensor langs de weg of gevechtsdrones. Het ministerie van Economische Zaken gaat nu onderzoeken of deze overname wel door de beugel kan. Mogelijk wordt Nexperia gedwongen de overname terug te draaien. Een andere mogelijkheid is dat de overname enkel wordt toegestaan onder bepaalde voorwaarden.

Net als in Wales is de motivatie voor het onderzoek de vrees dat mogelijk gevoelige technologie in handen komt van de Chinese overheid. Nu is Nowi geen ASML, maar toch heeft de technologie wel degelijk militaire toepassingen. Nexperia spreekt uiteraard tegen dat het de technologie in zal zetten voor militaire doeleinden. Het klaagt luid over de manier waarop het bedrijf in heel Europa wordt tegengewerkt en vraagt zich inmiddels af of ze nog welkom zijn binnen de Unie.