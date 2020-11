Netflix december – alle nieuwe films en series - Apparata

De feestdagen komen er weer aan. Maar wat heeft Netflix allemaal te bieden in december op het gebied van nieuwe films en series?

Het zal je niet verbazen dat kerst het hoofdthema is van de decembermaand op de Amerikaanse streamingdienst. Misschien zelfs een beetje overkill, want in november voegde Netflix ook al een aantal kerstfilms toe. Gelukkig zit er ook nieuw spul dat niets met de feestdagen te maken heeft. Al met al een gematigde maand qua films en series, je checkt het hieronder.

Netflix Original Series in december

The Holiday Movies That Made Us -1 december

Tiny Pretty Thins – 14 december

Home For Christmas: seizoen 2 – 18 december

Bridgerton – 25 december

Chilling Adventures of Sabrina: deel 4 – 31 december

Netflix Films in december

Mank – 4 december

De Familie Claus – 7 december

The Prom – 11 december

Ma Rainey’s Black Bottom – 18 december

The Midnight Sky – 23 december

Overige Netflix content december

Mighty Express: Een Machtige Kerstmis – 5 december

Kerst met Henk en de Vuilniswagen – 11 december

De films van december

Four Christmases – 1 december

Teenage Mutant Ninja Turtles – 1 december

Sherlock Holmes – 1 december

She’s The One – 10 december

The Lego Movie 2: The Second Part – 26 december

Dr Seuss’ The Lorax – 30 december

The Flintstones -31 december

E.T. The Extra-Terrestrial – 31 december

Bridget Jones’s Diary – 31 december

En dat is Netflix voor december in 2020. Veel kijkplezier!