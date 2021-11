Netflix heeft 32,6 keer goed nieuws voor Undercover Seizoen 3

Netflix gaat bijna van start met Undercover Seizoen 3 en als voorproefje krijgen we zeer goed nieuws. 33,6 keer goed nieuw om precies te zijn.

Later deze maand gaat het derde seizoen van Netflix’ hitserie Undercover van start. Voor fans van de show was er eerder al een Ferry-spinoff. Diezelfde groep kan nu in de handen wrijven met seizoen drie. In tegenstelling tot het vorige seizoen, speelt de machtige XTC-bakker namelijk een 33,6 keer zo grote rol. En ja, dat is een zeer exacte benadering.

Undercover Seizoen 3 zet spotlight op Ferry

In een blogpost op Facebook laat Netflix weten dat we in seizoen 3 van Undercovoer maar liefst 168 minuten naar Frank Lammer’s personage kunnen kijken. Dat is wel wat anders dan in seizoen 2, waar de goede man slechts voor 5 minuten te zien was. Ofwel, we kijken straks 33,6 keer zolang naar Ferry!

Zoals ook al uit marketingmateriaal bleek, speelt Ferry naast Tom Waes’ Bob namelijk de hoofdrol. De politieagent moet met Ferry samenwerken om de grootste drugsdealer van de Benelux onderuit te halen. Een win-win, aangezien de politie een grote speler uitschakelt en omdat Ferry zo stiekem weer meer macht krijgt.

Ook slecht nieuws

Undercover Seizoen 3 staat vanaf 21 november op Netflix, maar er is wel een klein probleempje voor binge-watchers. De show komt namelijk wekelijks uit en is dus niet in één hap uit te kijken. Nog meer slecht nieuws: het derde seizoen heeft in tegenstelling tot de eerste twee slechts 8 afleveringen. We moeten het dus met ietsje minder content doen, maar percentueel gaat onze Ferry-tijd er gigantisch op vooruit.