Netflix hitserie La Casa de Papel gaat stoppen!

Netflix zet een punt achter La Casa de Papel na het aankomende seizoen.

Netflix knalt een heleboel content op hun streamingdienst en dat is soms een beetje hit or miss. Maar met La Casa de Papel, internationaal bekend als Money Heist, raakte Netflix goud. De hitserie gaat daarentegen binnenkort stoppen. Slecht nieuws voor velen, maar misschien stiekem ook heel erg goed nieuws voor sommigen.

Netflix rondt La Casa de Papel af

In een Tweet laat Netflix weten te zijn begonnen met de productie van het laatste seizoen van La Casa de Papel. De serie heeft momenteel 4 seizoenen op de streamingdienst. Met seizoen 5 komt er een einde aan de razend populaire serie over badass boeven met de nu al iconische maskers.

De overval nadert de ontknoping. Deel 5 van #LaCasaDePapel is in de maak. pic.twitter.com/PeY2jo1Me2 — Netflix NL (@NetflixNL) July 31, 2020

Wat seizoen 5 precies aan ons zal brengen is niet duidelijk. We weten alleen dat seizoen 4 weer met een stevige cliffhanger eindigde. Ondertussen zit de groep nog steeds opgesloten in de bank en is El Profesor in gevaar. We gaan waarschijnlijk in het laatste seizoen checken hoe de groep ontsnapt en wat ze eventueel met al het geld gaan doen. Maar omdat de show niet bang is om zo nu en dan een hoofdpersonage te laten sterven, kan alles nog gebeuren.

We hebben bijna een jaar nagedacht over hoe we de groep gaan opbreken. Hoe we het de Professor lastig kunnen maken. Hoe we de personages in situaties kunnen krijgen die onomkeerbaar zijn. Het resultaat is het vijfde deel van La Casa de Papel. De oorlog zal het meest extreem, meest bruut zijn, maar ook het wordt ook het meest epische, spannende seizoen. Alex Pina – Showrunner La Casa de Papel (via Variety)

Gelukkig stopt de show!

Fans zullen balen dat ze niet meer kunnen uitkijken naar nieuwe seizoenen van La Casa de Papel op Netflix. Maar in mijn optiek is het juist heel erg goed nieuws dat de serie er een strikje om bindt. Niet omdat ik de show niet leuk vind, maar omdat het misschien anders wat te veel wordt.

Het is immers wel een beetje erg ongeloofwaardig dat El Profesor meerdere heists tot in het kleinste, meest onvoorspelbare detail heeft uitgewerkt. En dat begint in seizoen 3 en 4 al een beetje door te schemeren. We moeten wel héél erg met de serie meegaan om te geloven dat dit alles zo kon worden uitgedacht. Hoe meer seizoenen, hoe ongeloofwaardiger het wordt. Kortom, La Casa de Papel gaat op (of nét na) zijn hoogtepunt stoppen. Wanneer seizoen 5 uit zal komen op Netflix, is nog niet duidelijk.