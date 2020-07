Netflix knaller Project Power met topacteurs ziet er super uit

In de nieuwe Netflix film Project Power spelen onder andere Jamie Foxx en Joseph Gordon-Levitt een belangrijke rol.

Wanneer was de laatste keer dat je op het puntje van je stoel zat bij een Netflix-film? Over het algemeen lijken de eigen producties van de Amerikaanse streamingdienst wat aan de lauwe kant. Deze nieuwe film van Netflix genaamd Project Power ziet er echter enorm vet uit.

Met een cast dat onder andere bestaat uit Jamie Foxx en Joseph Gordon-Levitt kan het bijna niet misgaan. We zeggen bijna. Want herinneren we ons Murder Mystery met Jennifer Aniston en Adam Sandler nog? Precies. Die ‘topper’ bleek achteraf helemaal niet zo top.

Maar laten we Netflix het voordeel van de twijfel geven met Project Power. Het verhaal speelt zich af in de straten van New Orleans. Het gerucht gaat dat er een nieuw soort pil is die superkrachten kan ontketenen wanneer deze geslikt wordt. Het probleem is dat niemand exact weet wat er met je lichaam gebeurd als je de pil neemt. Sommige mensen krijgen een lichaam dat tegen kogels bestand is. Anderen worden onzichtbaar. Weer een ander wordt enorm sterk. Kortom: een mix aan mysterie, een tof verhaal én een spetterende cast.

Joseph Gordon-Levitt) speelt een lokale agent die misdaad moet bestrijden terwijl deze pil zijn intrede doet. Samen met een jonge drugsdealer (gespeeld door Dominique Fishback) en een voormalige soldaat (gespeeld door Jamie Foxx) gaan ze het gevecht tegen deze nieuwe pil aan om erachter te komen wie hier verantwoordelijk voor is.