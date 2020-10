Netflix verrast met nog meer primeurs: trailers - Apparata

Netflix brengt nog meer nieuwe releases. Kijk maar.

We zagen al dat Netflix ons in oktober wil bedelven onder een lading nieuwe releases. Toch was het voor de streaminggigant niet genoeg, want men heeft nog meer trailers vrijgegeven. Wij vullen de lijst van oktober aan.

Netflix BLACKPINK: Light up the Sky

Dit kijkje achter de schermen van dé K-pop meidengroep stond in de lijst en is vanaf 14 oktober te zien. Nu kun je jezelf alvast verheugen met de bijbehorende trailer.

Ratched: nu te zien

De serie Ratched vertelt het verhaal van Mildred Ratched, de verpleegster uit ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’. Deze prequel vertelt het verhaal vóór het iconische verhaal van het koekoeksnest.

Netflix animatieserie: Blood of Zeus

Wanneer de Griekse burger Heron erachter komt dat hij de zoon van Zeus is kan hij niet anders dan ten strijde trekken. Vanaf 27 oktober zie je hoe dit afloopt.

Al in kerstsfeer? Jingle Jangle: A Christmas Journey

Ben je in gedachten de kerstboom al op aan het tuigen en heb je stiekem al jouw favoriete kerstplaylist samengesteld? Dan kun je alvast in de stemming komen met de nieuwe kerstfilm “Jingle Jangle: A Christmas Journey” die vanaf nu op Netflix te zien is.

In deze lijst kun je alle releases van oktober nog eens rustig nakijken.

Afbeelding: Netflix Jingle Jangle: A Christmas Journey