Netflix plaatst waarschuwing bij Stranger Things

Vanaf vandaag is het vierde seizoen van Stranger Things te zien op Netflix. De streamingdienst heeft een waarschuwing geplaatst.

Jippie. Na jaren van geduld hebben is vandaag eindelijk het moment aangebroken. Vanaf vandaag kun je het vierde seizoen van Stranger Things streamen op Netflix. In de Verenigde Staten heeft de streamingdienst besloten een waarschuwing te plaatsen.

De waarschuwing is vanwege de recente schietpartij in Texas, waarbij 19 kinderen en twee volwassenen om het leven kwamen. De eerste aflevering van het vierde seizoen kan volgens Netflix schokkend zijn voor betrokkenen, nabestaanden en mensen die gevoelig zijn voor geweld. We zullen de scene niet beschrijven om geen spoilers te geven.

Amerikanen die de eerste aflevering openen krijgen van tevoren de waarschuwing te zien. Netflix heeft besloten de waarschuwing alleen in de Verenigde Staten te plaatsen. Hier in Nederland merken we er dus niets van.

Het vierde seizoen Stranger Things bevat zeven afleveringen en is vanaf vandaag te streamen op Netflix. Dit is volume 1 van seizoen vier. Volume 2 verschijnt begin juli. Laatstgenoemde bestaat uit twee extra lange afleveringen die als een soort film wegkijken. Dat is tevens de afsluiter van het vierde seizoen. Eerder deelde Netflix al de eerste 8 minuten van het nieuwe seizoen Stranger Things.