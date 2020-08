Netflix: nieuwe releases en update voor app [video]

Liefhebbers van ‘Beyond Good and Evil’ kunnen hun hart ophalen bij Netflix

Het was gisteren voor veel liefhebbers even schrikken toen Netflix aankondigde dat de hitserie ‘La Casa de Papel’ gaat stoppen. Om van de schrik te bekomen heeft Netflix ook goed nieuws.

Nieuwe films bij Netflix

Wil je zo snel mogelijk verder met nieuwe misdaad en actie? Dan is de serie ‘Teenage Bounty Hunters’, die vanaf 14 augustus in première gaat, wellicht een optie.

Ben je meer voor de verfijnde detectives zoals ‘Wallander’? Dan is er ook goed nieuws, want prequel-serie ‘Young Wallander’ komt eraan. Wanneer de popcorn op tafel kan is nog niet bekend. De teaser is inmiddels wel vrijgegeven.

Mocht je even helemaal klaar zijn met ‘crime’, dan kun je ook kiezen voor ‘Snowpiercer’. Het eerste seizoen is nog te bekijken en de teaser voor seizoen 2 is uit, dus je kunt je alvast opmaken voor de volgende bingewatch-sessies.

Netflix maakt film van ‘Beyond Good and Evil’

Ook op lange termijn is er genoeg te verwachten. Zo maakte Netflix vannacht bekend dat het haar tanden zet in de legendarische game ‘Beyond Good and Evil’ van Ubisoft. Er is nog niet veel bekend, maar wat we wel weten klinkt spannend. Het moet namelijk een zogenoemde hybride film worden, waarbij men animatie en live action combineert. Rob Letterman (bekend van ‘Goosebumps’ en ‘Detective Picachu’ neemt de artistieke leiding. Jason Altman en Margaret Boykin van Ubisoft Film&Television tekenen voor de productie. Naar schrijvers en de cast wordt nog gezocht. Een releasedatum is nog niet bekend.

Kijken op de app wordt nog makkelijker

Het laatste goede nieuws is meer technisch. Netflix gaat namelijk op de app de mogelijkheid uitrollen om het afspeeltempo aan te passen. Zo kan je iets langzamer afspelen om details te bekijken of wanneer je iets niet goed verstaat. In overleg met ontwikkelaars heeft men ervoor gekozen dat je de optie, als je die wilt gebruiken, bij iedere nieuwe productie die je bekijkt, opnieuw aan moet zetten. De functie wordt eerst uitgerold naar Android, waarna iOS en de webversie zullen volgen.

Uiteraard kun je voor meer inspiratie even kijken wat je in augustus allemaal kunt verwachten.