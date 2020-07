Netflix geeft eerste beelden Undercover Seizoen 2 vrij [video]

Ook kun je genieten van een interview met Thekla Reuten en voetbal op Netflix.

Na het daverende succes van het eerste seizoen Undercover zijn de verwachtingen voor het tweede seizoen, dat al eerder aangekondigd werd voor 6 september, hoog gespannen.

Inmiddels heeft Netflix de nieuwe namen voor het tweede seizoen vrijgegeven.

Netflix presenteert nieuwe namen Undercover s2

Met een intrigerende trailer kijken we over de schouder van de recherche mee wanneer men een dossier maakt van de nieuwe namen die we in seizoen 2 kunnen verwachten. Zoals je weet is het een Nederlands-Vlaamse co-productie. Naast Nederlandse acteurs vinden we dus ook veel nieuwe Vlaamse namen. Kijk maar.

Thekla Reuten geeft Netflix-interview

Waar Frank Lammers via Undercover een hele schare Netflix-fans wist te verzamelen lijkt Thekla Reuten dezelfde kant op te gaan. Haar rol van ‘powervrouw’ in de serie Warrior Nun blijkt te inspireren, dus het was hoog tijd voor een interview. Uiteraard zijn we altijd benieuwd naar ‘onze’ acteurs en actrices, dus delen we het interview graag.

Toch nog een beetje voetbal

De voetbalzomer valt grotendeels in het water. Echte liefhebbers proberen dus van alles om toch een bal en wat gras te zien. Speciaal voor hen brengt de streamingdienst een interessante docu over de balkunstenaar Nicolas Anelka. Laat de bal maar rollen vanaf 5 augustus!

Uiteraard is er nog veel meer leuks te vinden op Netflix in augustus. Dat zie je in dit overzicht.

Foto: Netflix