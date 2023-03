Neuralink van Musk werkt “te onveilig” volgens instantie

Het zit Elon Musk de laatste tijd niet mee. Zijn ambitieuze project Neuralink, waarbij verbinding wordt gelegd tussen computerhardware en de hersenen, kan mogelijk niet de goedkeuring wegdragen van het Amerikaanse ministerie van transport.

Elon Musk presenteert de voortgang bij Neuralink, in betere tijden

‘Implantaten Neuralink onveilig vervoerd’

De dierenrechtengroep Physicians Committee of Responsible Medicine (PCRM) diende een klacht in tegen Neuralink, omdat er onzorgvuldig om zou zijn gesprongen met implantaten die uit de breinen van de proefdieren, chimpansees, zijn gehaald. Volgens de dierenrechtengroep werden deze implantaten op een onveilige manier verpakt en vervoerd. Daardoor was er een reële kans op de overdracht van ziektekiemen uit de breinen van apen op andere apen en op mensen.

Ministerie van transport gaat klacht onderzoeken

PCRM diende deze klacht in bij de Amerikaanse minister van transport, voormalig presidentskandidaat Pete Buttigieg. Een woordvoerder van zijn departement zei, dat ze de klacht zeer serieus namen en gingen onderzoeken of Neuralink in overtreding was van federale voorschriften, die het eigen personeel en het algemene publiek beschermen tegen gevaarlijke ziektekiemen.

De relatie tussen Musk en de Amerikaanse overheid is al langer gespannen, vanwege zijn weigering om zijn satellietnetwerk Starlink te laten gebruiken voor Oekraïense droneaanvallen, en zijn in het westen omstreden vredesplan. Ook ligt Musk onder vuur omdat volgens Amerikaanse en Europese overheden Twitter niet streng genoeg optreedt tegen, in hun ogen, extremisten en nepnieuws.

Al eerder onderzoek wegens dierenwelzijn

Neuralink was al eerder het doelwit van onderzoek door de Amerikaanse overheid, vanwege vermeende misstanden op het gebied van dierenwelzijn. Dit, naar aanleiding van klachten van personeel. De sterfte onder proefdieren was hoog: 15 van de 23 chimps overleden en de overlevende chimpansees waren zwaar toegetakeld. Experimenten werden in hoog tempo afgeraffeld, waardoor er, volgens de stafleden, onnodig dierenleed werd aangericht.

De chimpansee is onze naaste verwant en beschikt over een vrij hoog bewustzijn, dat in enige mate lijkt op dat van een mens. Dit is dus behoorlijk ernstig en kan ethisch niet door de beugel. Hopelijk slaagt Neuralink er in om orde op zaken te stellen.