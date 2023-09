NFT’s zijn officieel verleden tijd

Tech CEO’s, bekendheden en tech bros waren het vorig jaar allemaal eens dat NFT’s de toekomst waren. Critici mochten dan zeuren over hoe je enkel een de rechten voor een linkje naar een bestand kocht, de hype liet zich niet stillen.

En er was grof geld mee gemoeid. De Bored Ape Yacht Club, een van de meest bekende reeks NFT’s, haalde 450 miljoen dollar op. Dat geld zou worden geïnvesteerd in een eigen metaverse. Waar zijn we nu, een jaar later? Is de droom die NFT’s heet gerealiseerd? Helaas is het antwoord: nee. Crypto analisten hebben achterhaald dat de waarde van het overgrote deel van de tokens tot nul is gereduceerd.

Van 2.8 miljard naar nagenoeg nul

De 450 miljoen van de Bored Apes is opmerkelijk, en zeker een van de grotere NFT-series. Toch waren de apen slechts het topje van de ijsberg. Een ijsberg van Crypto Punks, Mutant Apes, Cool Cats en andere tweeledige namen.

De hype leek vooral te drijven op de connectie die NFT’s hebben met Crypto. Voor veel mensen die te laat in de Crypto waren gestapt werd het gezien als de kans om alsnog slapend rijk te worden. En dus kwamen de miljoenen moeiteloos over de brug. Het totale aantal NFT eigenaren wordt op meer dan 20 miljoen geschat. Tezamen waren ze op het hoogtepunt van de NFT manie goed voor een maandelijks handelsvolume van 2.8 miljard dollar. Nu een jaar later heeft 95% procent van de NFT reeksen nu een marktwaarde van 0 dollar.

Even voor zij die het nodig hebben: Een NFT, of Non Fungible Token, is een serie code op de blockchain die kan worden gekoppeld aan een digitaal medium, bijvoorbeeld een pagina waarop een afbeelding wordt weergegeven. Non fungible betekent dat ze niet onderling uitwisselbaar zijn, zoals elke 1 euro munt economisch gezien exact hetzelfde is. Elke token is dus uniek. Je kan het zien als een digitaal bonnetje voor hetgeen waar het aan gekoppeld is. Technisch gezien koop je niet het kunstwerk dat gekoppeld is aan de token, maar meestal zijn er wel bepaalde exclusieve rechten mee gemoeid.

dappGambl op onderzoek uit

De eerder genoemde cijfers komen zijn afkomstig uit onderzoek van cryptogeld analisten van dappGambl. De onderzoekers keken naar 73.257 NFT series en vonden dat 69.795 daarvan geen waarde meer hadden. Onder de grote namen zijn 18% van de series nu waardeloos en 41% hebben een waarde van tussen de 5 en 100 dollar. En dat maandelijkse handelsvolume van 2.8 miljard? Daar is nu slechts 80 miljoen van over, of zo’n 3% van het eerdere volume. Slechts 1% van de NFT’s is nu nog meer dan 6000 dollar waard. Het is een crash van werkelijk Bijbelse proporties.

Toch is het goed denkbaar dat de cijfers een rooskleurig beeld schetsen. Zo zit er een verschil tussen de gepresenteerde marktwaarde en het daadwerkelijke kapitaal dat rondgaat. NFT serie MacContract, gekoppeld aan de cryptovaluta Etherium heeft een totale waarde van 13.234.204,20 dollar, maar er is nooit meer dan 18 dollar van verhandeld. Dan hebben we het nog niet gehad over de goed gedocumenteerde neiging van NFT eigenaren om hun eigen spullen te kopen om zo de prijs op te pompen.

De toekomst van tech?

Dus, kunnen we concluderen dat NFT’s verleden tijd zijn? We kunnen in ieder geval stellen dat het idee dat NFT’s de wereld gaan veranderen is gestorven. De onderzoekers van deepGambl hebben nog hoop. “Nu de markt volwassen wordt kunnen NFT’s veranderen van slechts hebbedingetjes naar tastbare en waardevolle activa.” Lichtelijk ironisch om een NFT te omschrijven als tastbaar.

Maar deepGambl raakt wel aan iets belangrijks. NFT’s waren voor de meeste kopers willens en wetens een economische bubbel, en dat is niets nieuws. Of het nu gaat om tulpen of huizen; economische bubbels zijn altijd hetzelfde. Iedereen wil mee doen wanneer men geld ruikt, iedereen weet dat de bubbel gaat barsten, en iedereen probeert zo veel mogelijk winst te pakken wetende dat er uiteindelijk iemand aan het einde van de rit met de gebakken peren zit.

Het is niet eens de eerste keer dat iets dergelijks binnen de tech sector gebeurd, en zeker niet de laatste. Crypto heeft haar eigen bubbels, al is het verval daar tot noch toe minder desastreus geweest. Crypto heeft dan ook, hoe onverantwoord het ook zijn moge, toepassingen. NFT’s lijken echter wel echt verleden tijd te zijn. Momenteel hebben er zo’n 23 miljoen mensen waardeloze digitale bonnetjes van gebakken peren in handen. Een eigendomsbewijs van een fysiek object waar er maar 1 van zijn heeft waarde, het eigendomsbewijs van een plaatje dat eenieder kan opslaan of screenshotten: marktaandeel 0 Eth.