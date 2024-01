Nieuw onderzoek: headsets van gamers veroorzaken gehoorschade

Vuurwerk, concerten maar ook bij het gamen staat het geluid vaak een tikje te hard. Dat blijkt uit een nieuwe studie gepubliceerd in het BMJ Public Health Journal. Deze meta analyse heeft onderzoeken waar in totaal meer dan 50.000 gamers waren betrokken, naast elkaar gelegd. Grootste boosdoener bleek de nederige headset. Niet dat die buitensporig hoog in de decibels meten, maar langdurige blootstelling aan matig hard geluid kan over langere tijd al gehoorschade met zich meebrengen.

Piekwaarden versus langdurige blootstelling

Zo hard kan een headset toch helemaal niet? Het maximale volume van headsets en oordopjes is in de afgelopen decennia al flink teruggeschroefd. Het verschil zit hem waarschijnlijk in de lange duur van de blootstelling aan het geluid.

Het menselijk oor kan een piekbelasting van 100 dB voor korte tijd tolereren. Denk bijvoorbeeld aan een straaljager die laag over vliegt. Een politiesirene, rond de 120 dB, benadert de pijngrens en is dus al snel schadelijk voor het gehoor. De grens voor volwassenen ligt tussen de 130 en 140 dB. Dergelijke waarden zijn direct schadelijk voor het gehoor.

Voor kinderen liggen die waarden uiteraard lager. En daar komt zoals eerder gezegd bij dat des te langer de blootstelling, des te lager de grenswaarde komt te liggen. Een geluidsniveau van 80 dB kan bij een blootstelling van 13 uur per week of meer al voor gehoorschade zorgen bij kinderen. Gamen wordt door de onderzoekers niet noodzakelijk als hoofdoorzaak gezien van gehoorschade. Wel telt het allemaal bij elkaar op. Als je een uur of tien per week rumoerige shooters speelt en in het weekend naar de keet gaat met vrienden is de limiet al snel bereikt.

Mogelijk nieuwe wetgeving nodig

De onderzoekers zijn huiverig om aan de metastudie harde conclusies te verbinden. Wel lijkt de data te suggereren dat gamen mogelijk een oorzaak van gehoorschade kan zijn. Uitingen van gehoorschade zijn bijvoorbeeld tinnitus, gevoeligheid voor geluid en uiteindelijk gehoorverlies.

Om jongeren te beschermen tegen de gevolgen van gehoorschade vinden de onderzoekers dat er gekeken moet worden naar de beleidskant. Zij zeggen dat er prioriteit moet worden gegeven aan het voorkomen van overmatige blootstelling. Bijvoorbeeld door aangescherpte maximale volumes van headsets, maar ook door middel van initiatieven gericht op onderwijs. Een paar uur per week lekker in de herrie van je favoriete game zitten moet kunnen. Maar zoals wel vaker moet men er zich bewust van worden dat overmatig genieten een prijskaartje kent.