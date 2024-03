Nieuw onderzoek laat zien: EV’s minder populair bij 100% mrb

Elektrische voertuigen hebben geen benzine nodig en zijn duurzamer in gebruik voor het klimaat. Daarbij zijn dit type auto’s ook nog eens een stuk stiller dan zijn traditionele tegenhangers. Echter maakt de stijgende motorrijtuigenbelasting (mrb) het voor steeds meer particulieren vrijwel onmogelijk om de overstap te maken naar elektrische voertuigen.

Van gratis naar volledig mrb betalen

Momenteel is de mrb voor EV’s nog gratis. Particulieren betalen particulieren tot op heden dus nog geen wegenbelasting over hun voertuigen met elektromotor. Dit zal echter snel veranderen. De huidige plannen laten zien dat er aankomend jaar een kwarttarief betaald zal moeten worden. In 2026 geldt er zelfs een volledig tarief dat ook voor benzineauto’s wordt gehandhaafd.

En dit pakt ongunstig uit voor bezitters van elektrische voertuigen, die gemiddeld zo’n 60% hoger tarief zullen hebben dan een benzineauto van vergelijkbaar formaat. Deze elektrische auto’s hebben immers doorgaans een hoger gewicht. Volgens de Vereniging Elektrisch Rijders (VER) haakt meer dan de helft, zo’n 54%, van de particuliere EV-rijders, af gezien deze hogere mbr. En dit is best krom, aangezien elektrische voertuigen een stuk beter zijn voor het klimaat. Een relatief hoger mbr zou er dus voor kunnen zorgen dat meer particulieren zich ervan weerhouden om over te stappen op een elektrisch voertuig.

Particuliere EV-rijders

Particuliere EV-rijders hebben een groot aandeel in het totale bezit van EV’s in Nederland. Uit cijfers blijkt dat van de 4.800 ondervraagden ongeveer 58% een EV privé rijdt. Landelijk ligt het gemiddelde rond de 40%.

Als de mrb-vrijstelling verdwijnt zullen er dus flink wat mensen zijn die zullen afhaken. Dit moet niet onderschat worden, want uit onderzoek van het VER blijkt dat ruim 80% elektrisch is gaan rijden door de voordelen van de mrb. Deze verandering zorgt er dan volgens kenners ook voor dat de verkoop van elektrische auto’s flink zal gaan terugvallen.

Mocht er dan toch een verandering komen in het mrb tarief, dan stelt het VER een ander scenario voor dan een volledig tarief. Zo zou er sprake moeten zijn van gewicht korting, waarbij het gewicht van de accu gedeeltelijk of helemaal buiten beschouwing blijft van de mrb-berekeningen. Als er akkoord wordt gegaan met dit scenario, betekent dit dat slechts 29% van de huidige EV-rijders afhaken.

Vraagtekens over mrb

Er moet nog maar worden gezien of er een compensatie komt voor het hogere gewicht van de accu ten opzichte van een traditionele auto. Ook wordt er gesproken over een invoering van kilometerheffing. Als dit zou worden ingevoerd, dan zal de motorrijtuigenbelasting geheel anders uit komen te zien.

Er zijn dus nog veel onzekerheden over hoe mrb precies vorm gaat krijgen in de toekomst. De Vereniging Elektrisch Rijden roept echter wel op om actie te ondernemen om de transitie naar duurzamer transport te blijven ondersteunen en stimuleren.