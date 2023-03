Nieuw wetsvoorstel Texas wil ban op abortuswebsites

De Republikeinen in Texas zien abortus als moord en hebben een nieuwe vijand gevonden: abortuswebsites.

In het zwaar conservatieve Texas speelt geloof een belangrijke rol. – public domain via pxhere.com

Toegang tot informatie

De nieuwe wet in de conservatieve Amerikaanse staat Texas zal internetproviders binnen de staat verplichten om websites te blokkeren die informatie over abortus verspreiden. Ook wordt het illegaal websites te hosten, of zelfs maar domeinnamen te registreren, voor websites die vrouwen in Texas helpen om een abortus te ondergaan.

Het nieuwe wetsvoorstel is 23 februari ingediend door de volksvertegenwoordiger Steve Toth.

De bedoeling van het wetsvoorstel is om de toegang tot bedrijven af te snijden, die de twee medicijnen mifepriston en misoprostol verstrekken. Met deze medicijnen kan je namelijk een abortus opwekken.

Straffen voor webhosting services

In de volledige tekst van het wetsvoorstel wordt het onwettig om een “domeinnaam voor een website, platform of andere interactieve computerservers aan te maken, te bewerken, te uploaden, te publiceren, te oogsten, te onderhouden of te registreren met als doel om mensen te helpen een abortus te ondergaan.” Dat betekent dat in principe iedereen die binnen Texas aan een abortuspagina op Wikipedia werkt, iets post op Reddit of blogt, aangeklaagd kan worden.

Wordt Texas het nieuwe China van internetcensuur?

De wet bevat nog andere bepalingen, zoals het verbod om de twee genoemde pillen te versturen met het doel om abortussen te plegen. Pas echt ver gaat de volgende bepaling. Binnen het gebied van Texas krijgen internetproviders de verplichting, om elke mogelijke, redelijke en technologisch haalbare, poging te doen om internettoegang te blokkeren tot sites die ondersteunen bij het ondergaan van abortus.

Enkele sites worden met name genoemd, zoals Aid Access, Hey Jane, Plan C, Choix, Just The Pill en Carafem. Al deze sites ondersteunen gebruikers met informatie hoe zij een abortus kunnen ondergaan. De wet zal het ook mogelijk maken voor inwoners van Texas om een rechtszaak aan te spannen tegen deze bedrijven.

Critici hebben deze draconische wetten al vergeleken met de Great Firewall rondom China.

Kans klein dat deze wet wordt ingevoerd

Deze wet is zo extreem dat zelfs met de Republikeinse meerderheid in Texas de kans klein is dat deze wordt ingevoerd. Vrouwelijke Republikeinse stemmers denken namelijk een stuk milder over abortus dan mannen en zij ondergaan als eerste de gevolgen als ze ongewenst zwanger zijn. Waarschijnlijk willen de meeste Republikeinse volksvertegenwoordigers deze grote groep kiezers niet van zich vervreemden door voor deze draconische wet te stemmen.