Nieuwe Apple iMac nu al te zien in een ‘unboxing’ video! - Apparata

Afbeelding via Gadget Guy

De nieuwe iMac van Apple is nog geeneens uit, maar we hebben nu al de eerste unboxing video voor jullie.

De nieuwe iMac komt pas later deze week uit, toch is er al een unboxing video online gezet. De eerste afbeeldingen hebben we al eerder gezien. En dat doet Apple toch weer goed, de iMac ziet er weer strak uit.

Unboxing Apple iMac

De YouTuber Gadget Guy kreeg toch al een apparaat in handen. We hebben geen idee hoe, maar de beelden zijn veelbelovend. De apparaten worden op dit moment naar de verkooppunten verscheept, wellicht heeft hij er eentje eerder gekregen om alvast een review op te nemen en het apparaat te testen. Waarschijnlijk heeft hij het per ongeluk te snel gepubliceerd en op een verkeerde knop gedrukt. Vermoedelijk mogen testers van Apple de ervaringen pas vrijdag online zetten. Dat is de dag van de officiële lancering. Maar dat mag de pret nu niet drukken.

Hij heeft natuurlijk een filmpje gemaakt over het uitpakken van de iMac. Het filmpje zelf biedt vrij weinig informatie en is in het Kantonees, maar we kunnen wel een blik werpen op het apparaat dat officieel op 21 mei aanstaande gelanceerd zal worden.

Accessoires

Tijdens het uitpakken zien we de bijpassende accessoires die Apple bij de iMac stopt. We zien in ieder geval een Magic Keyboard met Touch ID, een gevlochten voedingskabel en een Magic Mouse. In het filmpje zien we verder hoe de voedingskabel op de iMac wordt aangesloten en geeft hij gebruikers een korte rondleiding door de belangrijkste hardware functies, waaronder een vergelijking tussen de 1080p FaceTime-camera van de iMac en de 720p-camera van een MacBook Air uit 2020.

De video is helaas ‘prive’ gemaakt op YouTube. Natuurlijk heeft iemand het wel al gekopieerd, het filmpje is te vinden via deze link.