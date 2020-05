Nieuwe Call of Duty: Black Ops gaat terug naar zijn roots

Met Modern Warfare heeft het goed uitgepakt, dus waarom niet met Call of Duty: Black Ops?

Teruggrijpen op een succesformule. Dat is wat wat Call of Duty vorig jaar heeft gedaan met Modern Warfare. Het was een reboot van de serie en wat voor één. Enorm veel gamers werden aangetrokken door het concept. In onze review van Call of Duty: Modern Warfare waren we ook in positieve zin te spreken over het spel.

Naast Modern Warfare, was Call of Duty: Black Ops ook een populaire reeks binnen de serie. De latere delen van Black Ops kregen een andere aanpak en werden minder positief ontvangen. Met het originele deel hebben de meeste fans de mooiste herinneringen.

Dus wat als de makers teruggrijpen naar het succesvolle verleden? Dat lijkt precies dit jaar te gebeuren met de nieuwe Call of Duty: Black Ops. Volgens meerdere geruchten gaat dit deel Black Ops Cold War heten. Net als het eerste deel, speelt het verhaal zich af in de jaren zestig gedurende de Koude Oorlog.

Op de gelekte titel na is er nog weinig bekend over de nieuwe game. De release zal dit najaar zijn, dus we krijgen binnenkort ongetwijfeld meer te horen. (via Eurogamer)